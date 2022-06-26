до 30 000
7 - 30
от 0%
18-65
21 мин.
91%
№2110827000326
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото
|Кредитный рейтинг:
|от 380
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|интернет-банк, Билайн, электронный кошелек QIWI, салон Евросеть, Безналичный платеж
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый 0%
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0%
|Первым заемщикам
|Бронзовый
|1 500 - 30 000 ₽
|16-30 дней
|0,95%
|Повторным заемщикам
|Серебряный
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0,9%
|Для стабильных клиентов
|Золотой
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0,87%
|Для постоянных клиентов
|Платиновый
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0,85%
|После 3-го займа
|Бриллиантовый
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0,83%
|После 4-го займа
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 20 мин.
|7 - 15 мин.
|12 мин.
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до 30 000
7 - 30
от 0%
18-72
8 мин.
90%
№2203045009821
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод, банковской картой в лк
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|2 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|2 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|3 - 14 мин.
|6 - 11 мин.
|15 мин.
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до 30 000
5 - 30
до 1%
18-75
23 мин.
88%
№2103322009711
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|СМС, скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|банковский перевод, банковской картой в лк
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Базовый
|4 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Всем клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|5 - 19 мин.
|4 - 12 мин.
|15 мин.
Krediska не проверяет кредитную историю, поэтому отказов не так много. Для получения займа необходимо иметь минимальный набор документов, номер мобильного телефона и действующую банковскую карту.
до 30 000
7 - 30
от 0%
18-75
11 мин.
87%
№651303532004088
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, второй документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото карты
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|МТС, терминалы QIWI, Билайн, почтовый перевод, терминалы Элекснет, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стартовый
|2 000 - 30 000 ₽
|7-21 дней
|0%
|Для новых заемщиков
|Базовый
|2 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|1%
|Для повторных заемщиков
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|4 - 14 мин.
|7 - 15 мин.
|15 мин.
Высокая скорость обработки заявок. Также быстро приходят деньги по выбранному способу перечисления. Ответственная служба поддержки, прозрачные условия сотрудничества.
до 100 000
7 - 365
0-1%
18-85
20 мин.
85%
№651403140005467
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, ИНН
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|По СМС
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|интернет-банк, кассы банка, почтовый перевод, наличные, Билайн, электронный кошелек QIWI
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Удачный Выбор
|2 000 - 10 000 ₽
|7-35 дней
|0%
|Только для новых клиентов
|Стабилити
|2 000 - 30 000 ₽
|7-45 дней
|1%
|Для своих
|Максимум
|2 000 - 100 000 ₽
|7-365 дней
|до 1%
|ВИП клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 24 мин.
|7 - 13 мин.
|9 мин.
Хорошее одобрение и стандартная ставка начиная со второго кредита. Первый выдается без процентов. Микрозаймы оформляются быстро, процент отказов чрезвычайно мал.
до 30 000
7 - 21
от 0%
18-70
18 мин.
84%
№2120754001243
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, селфи с паспортом
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, звонок
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, банкоматы, электронный кошелек, Юмани, салон Связной, мобильный банк, банковский перевод, Почта РФ
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Вперед
|500 - 15 000 рублей
|7-21 дн.
|0%
|Исключительно новым клиентам
|Победа
|до 30 000 рублей
|до 21 дня
|1%
|Повторные заявители
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 24 мин.
|4 - 10 мин.
|13 мин.
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до 100 000
1 - 168
от 0%
18-75
15 мин.
82%
№2110573000002
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, ИНН или СНИЛС
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Кредитный рейтинг:
|от 420
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|банковский перевод, салон Связной, банки-партнеры, кошелек QIWI, терминалы Элекснет
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Бархат
|1 000 - 15 000 ₽
|7-30 дней
|0%
|Только прибывшим
|Краткосрочный
|3 000 - 30 000 ₽
|1-30 дней
|1%
|Повторным клиентам
|Долгосрочный
|5 000 - 100 000 ₽
|30-180 дней
|0,4-0,9%
|Постоянным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 10 мин.
|7 - 14 мин.
|11 мин.
Быстроденьги работает по всей России круглосуточно и без выходных. Чтобы оформить займ, нужен паспорт и банковская карта, на это уйдет примерно 20 минут.
до 30 000
5 - 16
от 0%
21-65
37 мин.
81%
№1703336008323
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 420
|ГЕО:
|РФ (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|1 000 - 30 000 ₽
|до 16 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|1 000 - 30 000 ₽
|до 16 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|8 - 20 мин.
|7 - 19 мин.
|14 мин.
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до 30 000
10 - 15
до 0.8%
21-65
37 мин.
79%
№2103045009690
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 420
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Базовый
|8 000 - 30 000 ₽
|10-15 дней
|0,8%
|Всем клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 19 мин.
|4 - 14 мин.
|10 мин.
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до 30 000
5 - 30
до 1%
18-80
5 мин.
78%
№1503475006803
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, дополнительный документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Фото карты
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|салон Евросеть, электронный кошелек QIWI, кассы банка, МТС, Юмани, интернет-банк, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Максимальный
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Стандартные условия компании
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|4 - 11 мин.
|7 - 17 мин.
|16 мин.
Max.Credit позволяет без проверок получить необходимую сумму на карту благодаря упрощенной процедуре оформления.
до 9 900
5 - 30
0,8%
18-65
39 мин.
76%
№1703045008238
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, второй документ на выбор
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото карты
|Кредитный рейтинг:
|от 420
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|Почта РФ, Золотая Корона, пункты обслуживания, банкоматы, в офисе, мобильный банк
Способы получения:
- На карту
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|до 7 000 ₽
|5-30 дня
|1%
|Ограниченная сумма для новых клиентов
|Повторный
|до 30 000 ₽
|5-30 дня
|1%
|Для повторных клиентов компании
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 25 мин.
|5 - 19 мин.
|23 мин.
Регистрация занимает не более 15 минут. Перечисление денег 2 минуты. При повторных займах процесс займет всего пару минут.
до 100 000
1 - 365
от 0%
21-70
11 мин.
75%
№2110177000840
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, СНИЛС
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|салон Связной, наличные, Юмани, Билайн, мобильный банк, Золотая Корона, салон Евросеть
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Легкий
|1 000 - 25 000 ₽
|3-35 дней
|0%
|При первом обращении
|Доверие
|1 000 - 25 000 ₽
|7-365 дней
|1%
|При повторном обращении
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|5 - 11 мин.
|4 - 17 мин.
|21 мин.
Быстро, четко и надёжно. Технологичная МФО с возможностью взять онлайн относительно крупную сумму на длительный срок.
до 30 000
5 - 30
0% - 0,8%
18-80
37 мин.
73%
№2203392009805
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 380
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|Банковская карта, банковский перевод, в лк
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|5 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|5 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0,8%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|10 - 19 мин.
|5 - 19 мин.
|14 мин.
до 100 000
1 - 180
0-1%
18-80
14 мин.
72%
№2110552000204
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, селфи с паспортом
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, звонок
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|Contact, салон Связной, кошелек QIWI, салон Евросеть, мобильный банк, Юмани
Способы получения:
- На карту
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Выгода
|2 000 - 20 000 ₽
|до 30 дней
|0,1%
|Всем новым заемщикам
|Космос
|2 000 - 100 000 ₽
|до 180 дней
|0,9%
|С хорошей КИ
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|9 - 18 мин.
|7 - 11 мин.
|16 мин.
До 7 дней под 0%, но одобряют далеко не всем.
до 1 000 000
10 - 126
от 0%
21-60
18 мин.
70%
№651403550005450
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, любой второй документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|По СМС
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|Webmoney, салон Связной, Золотая Корона, Почта РФ, безналичный платеж, наличные
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Лучший старт
|3 000 - 5 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|Впервые стать нашим клиентом
|Голд
|3 000 - 60 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Со 2-го займа
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|4 - 18 мин.
|6 - 20 мин.
|19 мин.
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до 50 000
1 - 169
от 0%
21-65
6 мин.
69%
№651303045003951
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|кассы банка, в офисе, терминалы QIWI, Юмани, банковский перевод, пункты обслуживания, салон Евросеть
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Шаг Вперед
|3 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|1%
|Для всех
|Уже в Пути
|3 000 - 50 000 ₽
|7-168 дней
|индивидуально
|Активным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 11 мин.
|7 - 17 мин.
|15 мин.
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до 100 000
5 - 126
от 0%
18-75
17 мин.
67%
№2110177000478
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, селфи с паспортом
|Регистрация:
|Гражданство Российской Федерации
|Идентификация:
|СМС, фото карты
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|Юмани, кассы банка, почтовый перевод, Webmoney, банкоматы, Билайн
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Старт 0%
|до 30 000 ₽
|5-21 дня
|0%
|Доступно только для первого займа
|Старт
|до 15 000 ₽
|5-33 дней
|0,9%
|Единовременное погашение займа
|Взлет
|до 20 000 ₽
|20-33 дней
|0,8%
|Повторным заемщикам
|Пилотаж
|до 30 000 ₽
|5- 33 дней
|0,7%
|При условии своевременно погашенных 2 займов
|Турбо
|до 50 000 ₽
|10-14 недель
|0,6%
|С хорошей КИ
|Супертурбо
|до 30 000 ₽
|16-18 недель
|0,5%
|Постоянным клиентам с хорошей КИ
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|3 - 13 мин.
|4 - 19 мин.
|22 мин.
Один из лидеров среди ФМО. Заявка мгновенно обрабатывается, решение чаще всего положительное. Займы выдаются почти всем без отказов. Максимально честные и открытые условия взаимодействия займодатель-заемщик.
до 30 000
5 - 30
до 1%
21-74
25 мин.
68%
№2203045009920
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН и СНИЛС
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|Картой в личном кабинете, переводом по реквизитам
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стандарт
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Базовые условия
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 18 мин.
|4 - 13 мин.
|24 мин.
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до 30 000
7 - 31
от 0%
20-100
21 мин.
66%
№2120177002077
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, фото банковской карты
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, e-mail
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, банки-партнеры, Почта РФ, Webmoney
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 18 мин.
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16 - 30
до 1%
18-80
35 мин.
65%
№651303552003006
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН или СНИЛС
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, Юмани, МТС, Webmoney, пункты обслуживания, интернет-банк, безналичный платеж
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Успеть
|2 000 - 10 100 ₽
|до 30 дней
|1%
|На 1-ый кредит
|Стандарт
|2 000 - 15 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|При своевременном погашении первого кредита
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 21 мин.
|7 - 18 мин.
|14 мин.
Работает исключительно онлайн. Удобный личный кабинет позволяет быстро оформить заем.
до 30 000
1 - 21
от 0%
18-80
15 мин.
63%
№3120177002032
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, второй документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, карта
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, Contact, мобильный банк, Юмани, салон Связной, Золотая Корона, Билайн
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Выгодный
|3 000 - 40 000 ₽
|до 30 дней
|0-0,6%
|Только вступившим
|Мы вместе
|3 000 - 50 000 ₽
|до 30 дней
|0-1%
|Тем, кто уже с нами
|Оптимальный
|3 000 - 100 000 ₽
|до 365 дней
|0-1%
|С 3-го займа
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|3 - 11 мин.
|10 - 22 мин.
|16 мин.
Для новых заемщиков беспроцентный период составит 10 дней, далее действует стандартная ставка компании 1% в день. Быстрый ответ по запросу займа и мгновенное перечисление средств любым из удобных для клиента способом.
до 100 000
5 - 364
0-1%
21-65
39 мин.
62%
№2110177000037
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, селфи с паспортом
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, звонок
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|До зарплаты
|3 000 - 14 250 ₽
|3-29 дней
|1,42%
|Новым клиентам
|Оптимальный
|15 000 - 55 000 ₽
|до 168 дней
|0,27-0,88%
|Со 2-го займа
|Все, что надо
|15 000 - 99 000 ₽
|до 308 дней
|0,27-0,88%
|С 3-го займа
|БигМиг
|15 000 - 300 000 ₽
|до 308 дней
|до 1%
|При оформлении в офисе
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|8 - 20 мин.
|12 - 22 мин.
|18 мин.
Одна из крупнейших МФО предлагает взять займ на карту заполнив анкету на сайте онлайн. Организация предоставляет различные типы кредитов на любые цели и практически для всех категорий граждан.
до 15 000
5 - 35
от 0%
18-65
32 мин.
60%
№651303045003161
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, ИНН
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|электронный кошелек, Золотая Корона, кошелек QIWI, МТС, наличные, Contact
Способы получения:
- На карту
- QIWI
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Бюджетный
|3 000 - 15 000 ₽
|до 35 дней
|0%
|Новым клиентам
|Просто 1%
|3 000 - 30 000 ₽
|до 35 дней
|1%
|Повторным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 25 мин.
|10 - 18 мин.
|16 мин.
Пожалуй, одна из самых быстрых на рассмотрение заявок МФО. Е-заем предлагает неплохие условия для займов: средний по рынку процент, размер и сроки. На первый займ отсутствуют проценты до 30 дней.
до 30 000
5 - 30
0,8%
21-70
40 мин.
59%
№1903045009373
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, второй на выбор
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|СМС, скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|от 380
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|банковский перевод, почтовый перевод, Почта РФ, терминалы Элекснет, Золотая Корона, наличные
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Кредо
|2 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Общий тариф для всех
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 18 мин.
|9 - 18 мин.
|13 мин.
Creditter — удобный сервис, помогающий быстро и максимально просто получить финансовую помощь.
до 70 000
10 - 168
от 0%
21-70
9 мин.
57%
№651503045006452
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, фото банковской карты
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Фото
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|электронный кошелек QIWI, банкоматы, пункты обслуживания, электронный кошелек, почтовый перевод, Contact
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Новый
|2 000 - 20 000 ₽
|10-30 дней
|0%
|Первое обращение в компанию
|Лучший старт
|2 000 - 40 000 ₽
|10-40 дней
|1%
|Повторным заемщикам
|Мы вместе
|2 000 - 70 000 ₽
|10-168 дней
|1%
|Постоянным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|4 - 11 мин.
|13 - 21 мин.
|31 мин.
LIME – система онлайн кредитования, входящая в число лидеров МФО. Компания мгновенно рассматривает поданные заявки, одобряя большую часть из них.
до 30 000
5 - 30
до 0.8%
18-75
44 мин.
56%
№2203045009914
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стандарт
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0,8%
|Для всех
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 27 мин.
|12 - 18 мин.
|38 мин.
до 30 000
1 - 21
от 0%
20-70
9 мин.
54%
№3120177002032
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Звонок
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|электронный кошелек QIWI, пункты обслуживания, в офисе, Юмани, терминалы QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- QIWI
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|7 дней
|3 000 - 30 000 ₽
|1-21 дней
|0-1%
|Первые 7 дней 0%, далее 1% в день
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|3 - 10 мин.
|8 - 22 мин.
|34 мин.
СМС ФИНАНС – сервис осуществляет мгновенную выдачу займов в режиме онлайн. Данная компания отличный вариант для граждан желающих быстро получить необходимую сумму.
до 100 000
90 - 365
от 0,3%
21-65
33 мин.
53%
№2110177000471
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, СНИЛС, ИНН
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, звонок
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|Картой в лк, банковским, через Contact, «Элекснет», терминалы МКБ, «Связной»
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|ВсеПро 100
|до 100 000 ₽
|3-12 месяцев
|от 0,25%
|Оплата раз в две недели
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 18 мин.
|8 - 21 мин.
|28 мин.
до 15 000
5 - 35
от 0%
18-65
18 мин.
51%
№10603045007877
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, дополнительный документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|Webmoney, Contact, наличные, в офисе, терминалы Элекснет, Билайн
Способы получения:
- На карту
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|1 000 - 15 000 ₽
|5-35 дней
|0%
|Впервые обратившимся
|Уже с нами
|1 000 - 30 000 ₽
|5-35 дней
|1%
|На повторные займы
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|5 - 18 мин.
|12 - 18 мин.
|29 мин.
Обращаясь в МФО «Moneza» впервые, клиент получает возможность круглосуточно оформить займ под 0%.
до 15 000
5 - 180
от 0%
18-65
25 мин.
50%
№2120177001838
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, второй документ на выбор
|Регистрация:
|постоянная на территории РФ
|Идентификация:
|СМС, фото
|Кредитный рейтинг:
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|Webmoney, терминалы QIWI, наличные, электронный кошелек, кассы банка, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Солнечный
|4 000 - 10 000 ₽
|до 35 дней
|0%
|На первый займ
|Восход
|4 000 - 30 000 ₽
|до 35 дней
|1%
|На повторные займы
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|9 - 25 мин.
|11 - 20 мин.
|38 мин.
Простые условия и предоставление займов исключительно в режиме онлайн позволили Pay P.S. снизить размер процентов и комиссий до минимума. Ставка по кредиту для новых заемщиков – 0% в день.
до 30 000
5 - 30
0.01
18-70
13 мин.
49%
№2120177001838
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Постоянная регистрация
|Идентификация:
|СМС, фото
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|банковский перевод, кассы банка, в офисе, терминалы Элекснет, наличные, Почта РФ
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Займиго
|4 000 - 15 000 ₽
|5-30 дней
|0,5%
|Хорошая кредитная история
|По второй!
|4 000 - 30 000 ₽
|5-30 дней
|1%
|Начиная со 2-го займа
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|3 - 13 мин.
|6 - 24 мин.
|29 мин.
За достаточно короткое время Займиго успел наработать репутацию и сформировать приличную клиентскую базу. Сервис быстро перечислит средства на вашу карту без проверок и отказов.
до 100 000
16 - 180
до 1%
18-80
15 мин.
48%
№651503760006352
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, фото банковской карты
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|Скан-копия
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|электронный кошелек, карта, банковский перевод, банки-партнеры, Почта РФ, Юмани, банкоматы
Способы получения:
- На карту
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Почти Даром
|1 000 - 30 000 ₽
|3-30 дней
|1%
|Базовые условия
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|4 - 17 мин.
|8 - 24 мин.
|28 мин.
\"Деньги сразу\" принимает онлайн заявки даже от лиц с плохой кредитной историей.
до 30 000
6 - 60
0,76-1%
18-80
5 мин.
47%
№651303042002657
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, любой второй документ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Банковская карта
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|Юмани, МТС, Почта РФ, карта, Безналичный платеж, интернет-банк
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Начало
|500 - 15 000 ₽
|6-30 дней
|0,76%
|Новым заемщикам
|Нужны деньги
|500 - 30 000 ₽
|6-30 дней
|0,7%
|Повторным заемщикам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 13 мин.
|12 - 21 мин.
|25 мин.
Достаточно приятный сервис, отсутствие отказов для большинства заемщиков.
до 100 000
7 - 168
от 0,65%
18-75
11 мин.
46%
№2203045009784
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, второй документ на выбор
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото карты
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Единый
|5 000 - 100 000 ₽
|до 168 дней
|0,65%
|Стандартные условия МФО
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|6 - 17 мин.
|6 - 18 мин.
|48 мин.
до 100 000
4 - 364
0-1%
18-90
50 мин.
45%
№2110177000192
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, фото банковской карты
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, e-mail
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|банковский перевод, салон Евросеть, банки-партнеры, Contact, Билайн, электронный кошелек, карта
Способы получения:
- На карту
- QIWI
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Просто Ноль
|1 000 - 7 000 ₽
|1-30 дней
|0%
|При первом обращении
|Социальный
|1 000 - 30 000 ₽
|1-36 дней
|0,8%
|При повторном обращении
|Своим
|10 000 - 100 000 ₽
|1-365 дней
|до 2%
|Постоянным клиентам и заемщикам с хорошей КИ
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 27 мин.
|6 - 21 мин.
|37 мин.
Удобный сервис, но достаточно много отказов по заявкам. Бесплатным является первый займ на сумму до 10 000 рублей за первые 10 дней пользования.
до 100 000
60 - 360
от 0%
18-75
49 мин.
44%
№651303045003744
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|1 000 - 100 000 ₽
|до 360 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|1 000 - 100 000 ₽
|до 360 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|17 - 26 мин.
|8 - 18 мин.
|36 мин.
В течение нескольких минут принимают решение по займу.
до 30 000
1 - 30
от 0%
21-80
46 мин.
43%
№2203140009817
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|Банковская карта, QIWI, в отделении банка
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 20 мин.
|8 - 25 мин.
|37 мин.
до 100 000
63 - 365
от 0%
22-65
46 мин.
42%
№2110724000473
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|СМС, скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта
Способы получения:
- На карту
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Выгодный
|3 000 - 40 000 ₽
|до 63 дней
|1%
|Новым клиентам
|Алмазный
|3 000 - 60 000 ₽
|до 63 дней
|0,8%
|Повторным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 24 мин.
|7 - 22 мин.
|47 мин.
Рассматривают заявки с любой КИ.
до 30 000
1 - 30
0-1%
18-80
48 мин.
41%
№651303532002603
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, любой второй документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|кошелек QIWI, салон Связной, Билайн, наличные, карта, Почта РФ, кассы банка
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Звездный
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|Новым клиентам
|Космический
|до 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Повторным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|9 - 22 мин.
|12 - 23 мин.
|40 мин.
Сервис предоставляет особые предложения для проверенных клиентов, когда им срочно нужна финансовая помощь.
до 90 000
5 - 168
от 0%
18-85
35 мин.
40%
№651303127002622
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, ИНН или СНИЛС
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Звонок
|Кредитный рейтинг:
|от 410
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|Золотая Корона, почтовый перевод, в офисе, Билайн, мобильный банк, банки-партнеры
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Минимум
|1 000 - 30 000 ₽
|10-45 дней
|0%
|На первое обращение в компанию
|Оптимал
|1 000 - 70 000 ₽
|10-168 дней
|0,5-1%
|При повторных обращениях
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 28 мин.
|7 - 18 мин.
|49 мин.
\"Отличные наличные\" предоставляет займы с перечислением на карту. Первый заем выдается без процентов за первые 10 дней пользования, на сумму до 30 000 рублей.
до 100 000
7 - 365
0,48% - 0,8%
18-88
37 мин.
39%
№2203045009891
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Фото документов
|Кредитный рейтинг:
|от 420
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|Картой в личном кабинете, QIWI, по реквизитам
Способы получения:
- На карту
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|7 000 - 100 000 ₽
|до 365 дней
|от 0,48%
|Базовые условия
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 29 мин.
|13 - 22 мин.
|41 мин.
до 15 000
5 - 21
от 0%
18-80
50 мин.
38%
№2110178000979
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|на территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|РФ (все города)
|Способы погашения:
|пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стартовый
|1 000 - 15 000 ₽
|5-21 дней
|0%
|На первый микрокредит
|Единый
|до 15 000 ₽
|до 21 дня
|1%
|На последующие микрокредиты
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|17 - 24 мин.
|12 - 29 мин.
|50 мин.
У клиентов есть возможность взять займ на любую карту – дебетовую, кредитную, пенсионную.
до 30 000
7 - 30
от 0%
18-80
36 мин.
37%
№1903475009492
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Скан-копия
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|Россия (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|МТС, интернет-банк, кошелек QIWI, салон Евросеть, терминалы QIWI, Юмани
Способы получения:
- На карту
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Начало
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|Стартовые условия
|Общий
|до 30 000 ₽
|7-30 дней
|1%
|На общих условия
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 22 мин.
|13 - 22 мин.
|47 мин.
Относительно новая компания Credit7 предлагает отличные условия и высокий процент одобрения. Процент не начисляется за первые 10 дней на сумму до 30 000 рублей.
до 15 000
5 - 20
от 0%
22-70
38 мин.
36%
№651503045006452
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, СНИЛС
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|СМС, карта
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|Билайн, безналичный платеж, терминалы QIWI, мобильный банк, почтовый перевод, Юмани, карта
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Удачный выбор
|1 000 - 15 000 ₽
|5-30 дней
|0%
|Новым клиентам
|Специальный выбор
|1 000 - 70 000 ₽
|5-90 дней
|1%
|Постоянным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|7 - 25 мин.
|15 - 20 мин.
|37 мин.
МФО принимает решение в течение 2 минут. Новые клиенты получают мини-кредиты под 0%.
до 30 000
7 - 30
от 0%
20-80
47 мин.
35%
№2120278002098
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, фото
|Кредитный рейтинг:
|от 390
|ГЕО:
|Россия (все регионы)
|Способы погашения:
|пункты обслуживания, Юмани, салон Евросеть, Золотая Корона, карта, Contact
Способы получения:
- На карту
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Нужный
|3 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0,85%
|Тариф для всех
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|17 - 26 мин.
|12 - 27 мин.
|42 мин.
Fast Money является достаточно надежным сервисом, который тщательно выбирает кому выдавать займы. Именно поэтому, чтобы быть точно уверенным в возможности получить деньги без отказа, необходимо иметь хороший кредитный рейтинг.
до 70 000
10 - 168
0,5-1%
21-70
37 мин.
34%
№1603550007495
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, дополнительный документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Фото карты
|Кредитный рейтинг:
|от 380
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|салон Связной, кассы банка, Юмани, салон Евросеть, Безналичный платеж, интернет-банк, пункты обслуживания
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стартовый
|2 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0,5%
|При первом обращении
|Дубль 2
|2 000 - 70 000 ₽
|до 180 дней
|1%
|При повторном обращении
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|16 - 30 мин.
|15 - 24 мин.
|40 мин.
Рассмотрение заявки осуществляется в течение 15 минут, деньги моментально переводятся на карту или счет.
до 30 000
7 - 30
от 0%
23-75
37 мин.
33%
№1803140008920
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Первый
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|На первый микрозайм
|Повторный
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Повторно обратившимся клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|18 - 25 мин.
|16 - 29 мин.
|35 мин.
до 30 000
5 - 30
0,28% - 0,8%
18-65
41 мин.
32%
№1703045008650
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|СМС, скан паспорта
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|терминалы QIWI, банкоматы, Contact, почтовый перевод, пункты обслуживания, безналичный платеж, электронный кошелек
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Фундамент
|1 000 - 15 000 ₽
|5-30 дней
|1%
|Для всех клиентов
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|15 - 24 мин.
|15 - 26 мин.
|45 мин.
Из-за большого потока клиентов компании, одобрение происходит несколько медленнее, чем вы можете ожидать.
до 30 000
6 - 60
0.008
18-80
37 мин.
31%
№1904067009295
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|СМС, скан-копия
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|банкоматы, электронный кошелек QIWI, интернет-банк, Золотая Корона, в офисе, наличные
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Мобильный
|500 - 30 000 ₽
|6-60 дней
|1%
|Стандартные
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|17 - 21 мин.
|14 - 24 мин.
|50 мин.
Одобрение и скорость обработки заявок на высоте. Отличный вариант для коротких займов. Организация предлагает бонусную программу постоянным клиентам, при этом бонусами также можно погасить долг.
до 30 000
7 - 31
от 0%
18-70
12 мин.
30%
№2110177000440
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт гражданина РФ, СНИЛС
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Карта
|Кредитный рейтинг:
|от 380
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|безналичный платеж, пункты обслуживания, Webmoney, Contact, кошелек QIWI, электронный кошелек, терминалы Элекснет
Способы получения:
- На карту
- Contact
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Экспресс
|2 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|0%
|При первом обращении
|Максимус
|2 000 - 70 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|При повторном обращении
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|5 - 15 мин.
|17 - 25 мин.
|45 мин.
Компания предлагает Cashback до 5% от суммы займа при своевременном погашении.
до 100 000
365 - 365
от 0,46%
18-70
46 мин.
29%
№651403550005541
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, дополнительный документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, e-mail
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|РФ (все города)
|Способы погашения:
|салон Связной, мобильный банк, карта, Юмани, наличные, терминалы Элекснет
Способы получения:
- На карту
- QIWI
- Банковский счёт
- Золотая корона
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Лайт
|3 000 - 15 000 ₽
|3-30 дней
|0,5%
|до 15 000 на короткий срок
|Мидл
|20 000 - 47 000 ₽
|3-365 дней
|0,5-1%
|до 47 000 на срок до года
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|17 - 26 мин.
|12 - 27 мин.
|45 мин.
Для подачи заявок не нужно предоставлять фото, подвергаться проверкам и принимать множество звонков.
до 30 000
3 - 120
до 1%
18-85
45 мин.
28%
№220177001838
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, любой второй документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|СМС, звонок
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|РФ (кроме Чеченской республики)
|Способы погашения:
|салон Связной, безналичный платеж, кошелек QIWI, Contact, банковский перевод, пункты обслуживания, банки-партнеры
Способы получения:
- На карту
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|У старта
|5 000 - 15 000 ₽
|5-30 дней
|0%
|Новым клиентам
|Флешбэк
|5 000 - 30 000 ₽
|5-180 дней
|1%
|Повторным клиентам
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|12 - 29 мин.
|12 - 25 мин.
|44 мин.
Молодая компания. Большой процент отказов, требовательная проверка кредитной истории.
до 30 000
7 - 30
от 0%
18-75
39 мин.
27%
№001603465007766
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, любой второй документ
|Регистрация:
|На территории РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|от 400
|ГЕО:
|РФ (все регионы)
|Способы погашения:
|терминалы Элекснет, в офисе, Юмани, Безналичный платеж, электронный кошелек QIWI
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стартовый
|1 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|0%
|Для новых заемщиков
|Базовый
|1 000 - 30 000 ₽
|7-30 дней
|1%
|При повторных займах
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 22 мин.
|18 - 30 мин.
|41 мин.
BelkaCredit - ответственный прямой кредитор с хорошей репутацией. Минимальная переплата делает продукт оптимальным вариантом во многих ситуациях. Процент не начисляется за первые 10 дней.
до 50 000
60 - 150
от 0,74%
18-65
15 мин.
26%
№651503045006521
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
- Золотая корона
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Базовый тариф
|10 000 - 50 000 ₽
|до 5 месяцев
|0,45%
|Совершеннолетним гражданам РФ
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|5 - 15 мин.
|17 - 22 мин.
|46 мин.
Для получения займа понадобятся данные паспорта, информация о трудоустройстве, контактные данные, прочая дополнительная информация.
до 30 000
5 - 35
от 0.4%
18-85
50 мин.
25%
№651503029006503
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт, ИНН
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом
|Кредитный рейтинг:
|400
|ГЕО:
|Россия (кроме респ. Крым)
|Способы погашения:
|банкоматы, терминалы \\\"Элекснет\\\", МТС, банковский перевод
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Банковский счёт
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Стандартный
|до 10 000 ₽
|31-35 дней
|1%
|Для первого займа
|Стандартный
|до 30 000 ₽
|31-35 дней
|1%
|Для повторного займа
|Пенсионный
|до 10 000 ₽
|31-35 дней
|0,7%
|Для первого займа пенсионерам
|Пенсионный
|до 30 000 ₽
|31-35 дней
|0,7%
|Для повторного займа пенсионерам
|Новый заемщик
|до 10 000 ₽
|32 дня
|0,4% - первые 10 дней,
1% - с 11 дня
|Для новых заемщиков
|Новый заемщик пенсионный
|до 10 000 ₽
|32 дня
|0,4% - первые 10 дней,
0,7% - с 11 дня
|Для новых заемщиков пенсионеров
|Неделя даром
|до 10 000 ₽
|31-35 дней
|с 1 по 21 день - 1%
с 22 по 28 день - 0%
с 29 дня -1 % в день.
|Займ с беспроцентноной неделей
|День рождения
|до 30 000 ₽
|32 дня
|с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 1%
|Займ на День Рождения
|День рождения пенсионный
|до 30 000 ₽
|32 дня
|с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 0,7%
|Займ на День Рождения пенсионера
|Приведи друга
|до 30 000 ₽
|32 дня
|с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 1%
|Займ за привлеченного друга
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|13 - 24 мин.
|16 - 20 мин.
|40 мин.
«Касса Взаимопомощи» - это объединенный проект 4-х МКК, предложения которых не конкурируют, а выгодно добавляют друг друга!
до 30 000
7 - 30
до 1%
18-70
37 мин.
24%
№651403140005711
Условия получения:
|Документы:
|Паспорт РФ, дополнительный документ
|Регистрация:
|Территория РФ
|Идентификация:
|Селфи с паспортом, фото карты
|Кредитный рейтинг:
|400 и выше
|ГЕО:
|Россия (все города)
|Способы погашения:
|почтовый перевод, Юмани, пункты обслуживания, кассы банка, кошелек QIWI, Золотая Корона
Способы получения:
- На карту
- ЮMoney
- QIWI
- Contact
- Наличные
|Тариф
|Сумма
|Срок
|Ставка
|Условия
|Клад
|1 000 - 30 000 ₽
|до 30 дней
|1%
|Общие условия для всех
Показатели компании, основанные на наших тестах.
|Удобство оформления
|Качество обслуживания
|Служба поддержки
|Заполнение анкеты
|Рассмотрение заявки
|Ответ поддержки
|14 - 22 мин.
|17 - 30 мин.
|37 мин.
Вывод средств возможен на банковскую карту – электронные кошельки не принимаются.
Как взять микрозайм онлайн
Микрокредиты рассчитаны на большинство жителей России, так как требования к заемщикам выставляются минимальные. Взять микрозайм можно срочно на небольшую сумму и на непродолжительный срок.
Условия у каждой микрофинансовой организацию отличаются, но в основном очень похожи. Чтобы взять микрокредит онлайн, нужно сделать несколько шагов:
- Зайти на официальный сайт МФО.
- Зарегистрироваться в личном кабинете при помощи электронной почты или мобильного телефона.
- Заполнить анкету, указывая достоверные личные и паспортные данные.
- Указать реквизиты счета/электронного кошелька.
- Выбрать сумму и срок займа.
- Отправить заявку.
- Дождаться решения (обычно это занимает от нескольких минут до нескольких часов).
- После одобрения заявки получить деньги на указанную карту/счет/кошелек (обычно мгновенно).
Так как подобные быстрые займы не являются целевыми, тратить кредитные деньги можно по своему усмотрению, МФО не потребует отчетности. Так можно в течение нескольких минут оформить кредитный договор и получить деньги.
Способы получения денег
Организации предлагают разные способы получения денег онлайн, все зависит от политики организации и правил выдачи займов. Чаще всего это перевод денег на банковский пластик, который осуществляется мгновенно после получения одобрения по заявке. Есть разные варианты:
- банковская карта;
- электронный кошелек;
- банковский перевод;
- наличными в офисе.
Получить деньги можно онлайн в автоматическом режиме.
Способы погашения долга
Погасить долг тоже можно разными способами. Точная информация будет на сайте, где вы планируете брать кредит. Наиболее распространенные способы погашения:
- в личном кабинете;
- в одной из электронных систем с кошелька (QIWI, ЮMoney и т. д.);
- через платежный терминал;
- банковским переводом на реквизиты организации;
- наличными в отделении МФО.
Нередко компании предлагают пролонгацию кредитного договора, то есть продление срока погашения, если заемщик не успевает погасить всю сумму долга вовремя. В этом случае нужно будет заказать услугу пролонгации в личном кабинете, выбрать срок, оплатить проценты за дополнительный период пользования займом.
Правила предоставления быстрых кредитов
Быстрые кредиты получают большинство обратившихся за финансовой помощью. Конкретных правил нет, но есть негласные, которые не позволят некоторым лицам получить микрозайм в той или иной организации:
- кредит онлайн нельзя оформить на чужую карту, это правило помогает избежать мошеннических действий;
- необходимо предоставлять скан или фото паспорта, чаще фото заемщика с паспортом в руке, чтобы подтвердить личность;
- нельзя взять второй займ в МФО, пока не будет погашен первый;
- нельзя оформить кредит если есть много открытых длительных просрочек в других организациях;
- очень мало шансов у граждан с низким кредитным рейтингом.
Чтобы срочно получить ссуду нужно иметь только мобильный телефон с выходом в интернет и паспорт. Многие МФО разрабатывают приложения, что еще больше упрощает процедуру оформления микрокредита.
Требования к заемщику
Высокая вероятность одобрения обусловлена минимальными требования к клиентам. В основном они везде одинаковые:
- возраст от 18 или 21 года;
- гражданство РФ;
- наличие паспорта гражданина России;
- иногда требуется регистрация на территории РФ;
- наличие мобильного телефона, электронной почты и личной именной карты (подтвержденного электронного кошелька).
Под такие требования попадает основная часть взрослого населения страны, поэтому оформить быстрый микрозайм может практически каждый. Поправить свое финансовое положение можно всего за несколько минут. Главное – вовремя погашать займы, чтобы не платить штрафные проценты и не портить кредитную историю.