Взять займ без отказа онлайн

Актуальная подборка всех существующих займов онлайн. Это самый быстрый способ срочно получить деньги. Взять микрозайм можно как на карту банка, так и на электронные кошельки, банковским переводом и еще множеством способов. На нашем портале представлены 49 МФО, в которых вы можете оформить кредит без отказа. Выберите наиболее подходящее предложение.

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Веб-Займ
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-65
Получение
21 мин.
Одобрение
91%
Лицензия ЦБ
№2110827000326

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото
Кредитный рейтинг:от 380
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:интернет-банк, Билайн, электронный кошелек QIWI, салон Евросеть, Безналичный платеж

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 0% 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0% Первым заемщикам
Бронзовый 1 500 - 30 000 ₽ 16-30 дней 0,95% Повторным заемщикам
Серебряный 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,9% Для стабильных клиентов
Золотой 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,87% Для постоянных клиентов
Платиновый 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,85% После 3-го займа
Бриллиантовый 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,83% После 4-го займа

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.7 out of 5 stars 5 out of 5 stars 4.9 out of 5 stars 7 - 20 мин. 7 - 15 мин. 12 мин.
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Один из лучших сервисов! Круглосуточная работа с мгновенным зачислением средств на карту. На первый займ процент не начисляется на всю сумму до 14 дней. Рекомендуем.

А-деньги
А-деньги
4.9 out of 5 stars (4,9 / 5)
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  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-72
Получение
8 мин.
Одобрение
90%
Лицензия ЦБ
№2203045009821

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод, банковской картой в лк

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.6 out of 5 stars 4.9 out of 5 stars 4.8 out of 5 stars 3 - 14 мин. 6 - 11 мин. 15 мин.
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А-Деньги выдает займы на понятных и простых условиях. Не надо предоставлять справки о зарплате, залог или поручительство. Решение принимается сразу!

Krediska
Krediska
4.8 out of 5 stars (4,8 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-75
Получение
23 мин.
Одобрение
88%
Лицензия ЦБ
№2103322009711

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:СМС, скан паспорта
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:банковский перевод, банковской картой в лк

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Базовый 4 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Всем клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.5 out of 5 stars 4.8 out of 5 stars 4.7 out of 5 stars 5 - 19 мин. 4 - 12 мин. 15 мин.
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Krediska не проверяет кредитную историю, поэтому отказов не так много. Для получения займа необходимо иметь минимальный набор документов, номер мобильного телефона и действующую банковскую карту.

Займер
Займер
4.7 out of 5 stars (4,7 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-75
Получение
11 мин.
Одобрение
87%
Лицензия ЦБ
№651303532004088

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, второй документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото карты
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:МТС, терминалы QIWI, Билайн, почтовый перевод, терминалы Элекснет, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стартовый 2 000 - 30 000 ₽ 7-21 дней 0% Для новых заемщиков
Базовый 2 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% Для повторных заемщиков

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.4 out of 5 stars 4.7 out of 5 stars 4.6 out of 5 stars 4 - 14 мин. 7 - 15 мин. 15 мин.
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Высокая скорость обработки заявок. Также быстро приходят деньги по выбранному способу перечисления. Ответственная служба поддержки, прозрачные условия сотрудничества.

До зарплаты
До зарплаты
4.6 out of 5 stars (4,6 / 5)
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
7 - 365
Ставка, в день
0-1%
Возраст, лет
18-85
Получение
20 мин.
Одобрение
85%
Лицензия ЦБ
№651403140005467

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, ИНН
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:По СМС
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:интернет-банк, кассы банка, почтовый перевод, наличные, Билайн, электронный кошелек QIWI

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Удачный Выбор 2 000 - 10 000 ₽ 7-35 дней 0% Только для новых клиентов
Стабилити 2 000 - 30 000 ₽ 7-45 дней 1% Для своих
Максимум 2 000 - 100 000 ₽ 7-365 дней до 1% ВИП клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.3 out of 5 stars 4.6 out of 5 stars 4.5 out of 5 stars 12 - 24 мин. 7 - 13 мин. 9 мин.
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Хорошее одобрение и стандартная ставка начиная со второго кредита. Первый выдается без процентов. Микрозаймы оформляются быстро, процент отказов чрезвычайно мал.

еКапуста
еКапуста
4.5 out of 5 stars (4,5 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 21
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-70
Получение
18 мин.
Одобрение
84%
Лицензия ЦБ
№2120754001243

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, селфи с паспортом
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, звонок
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:терминалы QIWI, банкоматы, электронный кошелек, Юмани, салон Связной, мобильный банк, банковский перевод, Почта РФ

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Вперед 500 - 15 000 рублей 7-21 дн. 0% Исключительно новым клиентам
Победа до 30 000 рублей до 21 дня 1% Повторные заявители

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.2 out of 5 stars 4.5 out of 5 stars 4.4 out of 5 stars 6 - 24 мин. 4 - 10 мин. 13 мин.
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Первый займ в «Ekapusta» под 0%! Оформление и рассмотрение заявки очень быстрое. Моментальный перевод при положительном результате. Рекомендуем!

Быстроденьги
Быстроденьги
4.4 out of 5 stars (4,4 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
1 - 168
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-75
Получение
15 мин.
Одобрение
82%
Лицензия ЦБ
№2110573000002

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, ИНН или СНИЛС
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:E-mail
Кредитный рейтинг:от 420
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:банковский перевод, салон Связной, банки-партнеры, кошелек QIWI, терминалы Элекснет

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Бархат 1 000 - 15 000 ₽ 7-30 дней 0% Только прибывшим
Краткосрочный 3 000 - 30 000 ₽ 1-30 дней 1% Повторным клиентам
Долгосрочный 5 000 - 100 000 ₽ 30-180 дней 0,4-0,9% Постоянным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4.1 out of 5 stars 4.4 out of 5 stars 4.3 out of 5 stars 7 - 10 мин. 7 - 14 мин. 11 мин.
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Быстроденьги работает по всей России круглосуточно и без выходных. Чтобы оформить займ, нужен паспорт и банковская карта, на это уйдет примерно 20 минут.

Boostra
Boostra
4.3 out of 5 stars (4,3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 16
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-65
Получение
37 мин.
Одобрение
81%
Лицензия ЦБ
№1703336008323

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 420
ГЕО:РФ (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 16 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 16 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
4 out of 5 stars 4.3 out of 5 stars 4.2 out of 5 stars 8 - 20 мин. 7 - 19 мин. 14 мин.
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Микрокредитная компания «Деньги в долг» предоставляет денежные займы, суммой до30 тыс. руб.

495 кредит
495 кредит
4.2 out of 5 stars (4,2 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
10 - 15
Ставка, в день
до 0.8%
Возраст, лет
21-65
Получение
37 мин.
Одобрение
79%
Лицензия ЦБ
№2103045009690

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 420
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Базовый 8 000 - 30 000 ₽ 10-15 дней 0,8% Всем клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.9 out of 5 stars 4.2 out of 5 stars 4.1 out of 5 stars 13 - 19 мин. 4 - 14 мин. 10 мин.
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Выдаёт займы всем жителям России от 21 года сроком до 15 дней.

Max.Credit
Max.Credit
4.1 out of 5 stars (4,1 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-80
Получение
5 мин.
Одобрение
78%
Лицензия ЦБ
№1503475006803

Условия получения:

Документы:Паспорт, дополнительный документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Фото карты
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:салон Евросеть, электронный кошелек QIWI, кассы банка, МТС, Юмани, интернет-банк, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Максимальный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Стандартные условия компании

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.8 out of 5 stars 4.1 out of 5 stars 4 out of 5 stars 4 - 11 мин. 7 - 17 мин. 16 мин.
Оформить Подробнее

Max.Credit позволяет без проверок получить необходимую сумму на карту благодаря упрощенной процедуре оформления.

Умные Наличные
Умные Наличные
4 out of 5 stars (4 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 9 900
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
0,8%
Возраст, лет
18-65
Получение
39 мин.
Одобрение
76%
Лицензия ЦБ
№1703045008238

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, второй документ на выбор
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото карты
Кредитный рейтинг:от 420
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:Почта РФ, Золотая Корона, пункты обслуживания, банкоматы, в офисе, мобильный банк

Способы получения:

  • На карту
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый до 7 000 ₽ 5-30 дня 1% Ограниченная сумма для новых клиентов
Повторный до 30 000 ₽ 5-30 дня 1% Для повторных клиентов компании

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.7 out of 5 stars 4 out of 5 stars 3.9 out of 5 stars 7 - 25 мин. 5 - 19 мин. 23 мин.
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Регистрация занимает не более 15 минут. Перечисление денег 2 минуты. При повторных займах процесс займет всего пару минут.

Вива деньги
Вива деньги
3.9 out of 5 stars (3,9 / 5)
Отзывы о компании
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  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
1 - 365
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-70
Получение
11 мин.
Одобрение
75%
Лицензия ЦБ
№2110177000840

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, СНИЛС
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:салон Связной, наличные, Юмани, Билайн, мобильный банк, Золотая Корона, салон Евросеть

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Легкий 1 000 - 25 000 ₽ 3-35 дней 0% При первом обращении
Доверие 1 000 - 25 000 ₽ 7-365 дней 1% При повторном обращении

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.6 out of 5 stars 3.9 out of 5 stars 3.8 out of 5 stars 5 - 11 мин. 4 - 17 мин. 21 мин.
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Быстро, четко и надёжно. Технологичная МФО с возможностью взять онлайн относительно крупную сумму на длительный срок.

Бери Беру
Бери Беру
3.8 out of 5 stars (3,8 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
0% - 0,8%
Возраст, лет
18-80
Получение
37 мин.
Одобрение
73%
Лицензия ЦБ
№2203392009805

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 380
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:Банковская карта, банковский перевод, в лк

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 5 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 5 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,8% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.5 out of 5 stars 3.8 out of 5 stars 3.7 out of 5 stars 10 - 19 мин. 5 - 19 мин. 14 мин.
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Срочно деньги
Срочно деньги
3.7 out of 5 stars (3,7 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
1 - 180
Ставка, в день
0-1%
Возраст, лет
18-80
Получение
14 мин.
Одобрение
72%
Лицензия ЦБ
№2110552000204

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, селфи с паспортом
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, звонок
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:Contact, салон Связной, кошелек QIWI, салон Евросеть, мобильный банк, Юмани

Способы получения:

  • На карту
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Выгода 2 000 - 20 000 ₽ до 30 дней 0,1% Всем новым заемщикам
Космос 2 000 - 100 000 ₽ до 180 дней 0,9% С хорошей КИ

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.4 out of 5 stars 3.7 out of 5 stars 3.6 out of 5 stars 9 - 18 мин. 7 - 11 мин. 16 мин.
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До 7 дней под 0%, но одобряют далеко не всем.

Joymoney
Joymoney
3.6 out of 5 stars (3,6 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 1 000 000
Срок, дней
10 - 126
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-60
Получение
18 мин.
Одобрение
70%
Лицензия ЦБ
№651403550005450

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, любой второй документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:По СМС
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:Webmoney, салон Связной, Золотая Корона, Почта РФ, безналичный платеж, наличные

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Лучший старт 3 000 - 5 000 ₽ до 30 дней 0% Впервые стать нашим клиентом
Голд 3 000 - 60 000 ₽ до 30 дней 1% Со 2-го займа

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.3 out of 5 stars 3.6 out of 5 stars 3.5 out of 5 stars 4 - 18 мин. 6 - 20 мин. 19 мин.
Оформить Подробнее

Joymoney предлагает срочно решить финансовые трудности с минимальными требованиями. Деньги перечисляются на карту, на банковский счет или на виртуальный кошелек онлайн.

Turbozaim
Turbozaim
3.5 out of 5 stars (3,5 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 50 000
Срок, дней
1 - 169
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-65
Получение
6 мин.
Одобрение
69%
Лицензия ЦБ
№651303045003951

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Скан паспорта
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:кассы банка, в офисе, терминалы QIWI, Юмани, банковский перевод, пункты обслуживания, салон Евросеть

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Шаг Вперед 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% Для всех
Уже в Пути 3 000 - 50 000 ₽ 7-168 дней индивидуально Активным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.2 out of 5 stars 3.5 out of 5 stars 3.4 out of 5 stars 6 - 11 мин. 7 - 17 мин. 15 мин.
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Процент одобрения здесь высок и стабилен. Если ранее клиент не пользовался услугами сервиса, то у него будет возможность оформить срочный займ за 5 минут практически безотказно.

Мани Мен
Мани Мен
3.4 out of 5 stars (3,4 / 5)
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
5 - 126
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-75
Получение
17 мин.
Одобрение
67%
Лицензия ЦБ
№2110177000478

Условия получения:

Документы:Паспорт, селфи с паспортом
Регистрация:Гражданство Российской Федерации
Идентификация:СМС, фото карты
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:Юмани, кассы банка, почтовый перевод, Webmoney, банкоматы, Билайн

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Старт 0% до 30 000 ₽ 5-21 дня 0% Доступно только для первого займа
Старт до 15 000 ₽ 5-33 дней 0,9% Единовременное погашение займа
Взлет до 20 000 ₽ 20-33 дней 0,8% Повторным заемщикам
Пилотаж до 30 000 ₽ 5- 33 дней 0,7% При условии своевременно погашенных 2 займов
Турбо до 50 000 ₽ 10-14 недель 0,6% С хорошей КИ
Супертурбо до 30 000 ₽ 16-18 недель 0,5% Постоянным клиентам с хорошей КИ

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3.1 out of 5 stars 3.4 out of 5 stars 3.3 out of 5 stars 3 - 13 мин. 4 - 19 мин. 22 мин.
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Один из лидеров среди ФМО. Заявка мгновенно обрабатывается, решение чаще всего положительное. Займы выдаются почти всем без отказов. Максимально честные и открытые условия взаимодействия займодатель-заемщик.

Привет, Сосед!
Привет, Сосед!
3.3 out of 5 stars (3,3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
21-74
Получение
25 мин.
Одобрение
68%
Лицензия ЦБ
№2203045009920

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН и СНИЛС
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:Картой в личном кабинете, переводом по реквизитам

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стандарт 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Базовые условия

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
3 out of 5 stars 3.3 out of 5 stars 3.2 out of 5 stars 7 - 18 мин. 4 - 13 мин. 24 мин.
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Работает только онлайн. Можно быстро и круглосуточно получить до 30 тысяч рублей!

Webbankir
Webbankir
3.2 out of 5 stars (3,2 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 31
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
20-100
Получение
21 мин.
Одобрение
66%
Лицензия ЦБ
№2120177002077

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, фото банковской карты
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, e-mail
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, банки-партнеры, Почта РФ, Webmoney

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.9 out of 5 stars 3.2 out of 5 stars 3.1 out of 5 stars 7 - 18 мин. 5 - 13 мин. 18 мин.
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Webbankir предлагает кредит до 30 000 под 0%. Для получения микрозайма подойдет именная карта любого банка. Первый займ беспроцентный на срок до 30 дней. Рассмотрение заявки от 1 до 2 минут

Kredito24
Kredito24
3.1 out of 5 stars (3,1 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
16 - 30
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-80
Получение
35 мин.
Одобрение
65%
Лицензия ЦБ
№651303552003006

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН или СНИЛС
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, скан паспорта
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, Юмани, МТС, Webmoney, пункты обслуживания, интернет-банк, безналичный платеж

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Успеть 2 000 - 10 100 ₽ до 30 дней 1% На 1-ый кредит
Стандарт 2 000 - 15 000 ₽ до 30 дней 1% При своевременном погашении первого кредита

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.8 out of 5 stars 3.1 out of 5 stars 3 out of 5 stars 6 - 21 мин. 7 - 18 мин. 14 мин.
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Работает исключительно онлайн. Удобный личный кабинет позволяет быстро оформить заем.

Vivus
Vivus
3 out of 5 stars (3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
1 - 21
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-80
Получение
15 мин.
Одобрение
63%
Лицензия ЦБ
№3120177002032

Условия получения:

Документы:Паспорт, второй документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, карта
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, Contact, мобильный банк, Юмани, салон Связной, Золотая Корона, Билайн

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Выгодный 3 000 - 40 000 ₽ до 30 дней 0-0,6% Только вступившим
Мы вместе 3 000 - 50 000 ₽ до 30 дней 0-1% Тем, кто уже с нами
Оптимальный 3 000 - 100 000 ₽ до 365 дней 0-1% С 3-го займа

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.7 out of 5 stars 3 out of 5 stars 2.9 out of 5 stars 3 - 11 мин. 10 - 22 мин. 16 мин.
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Для новых заемщиков беспроцентный период составит 10 дней, далее действует стандартная ставка компании 1% в день. Быстрый ответ по запросу займа и мгновенное перечисление средств любым из удобных для клиента способом.

МигКредит
МигКредит
2.9 out of 5 stars (2,9 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
5 - 364
Ставка, в день
0-1%
Возраст, лет
21-65
Получение
39 мин.
Одобрение
62%
Лицензия ЦБ
№2110177000037

Условия получения:

Документы:Паспорт, селфи с паспортом
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, звонок
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
До зарплаты 3 000 - 14 250 ₽ 3-29 дней 1,42% Новым клиентам
Оптимальный 15 000 - 55 000 ₽ до 168 дней 0,27-0,88% Со 2-го займа
Все, что надо 15 000 - 99 000 ₽ до 308 дней 0,27-0,88% С 3-го займа
БигМиг 15 000 - 300 000 ₽ до 308 дней до 1% При оформлении в офисе

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.6 out of 5 stars 2.9 out of 5 stars 2.8 out of 5 stars 8 - 20 мин. 12 - 22 мин. 18 мин.
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Одна из крупнейших МФО предлагает взять займ на карту заполнив анкету на сайте онлайн. Организация предоставляет различные типы кредитов на любые цели и практически для всех категорий граждан.

Е-заем
Е-заем
2.8 out of 5 stars (2,8 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 15 000
Срок, дней
5 - 35
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-65
Получение
32 мин.
Одобрение
60%
Лицензия ЦБ
№651303045003161

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, ИНН
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:электронный кошелек, Золотая Корона, кошелек QIWI, МТС, наличные, Contact

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Бюджетный 3 000 - 15 000 ₽ до 35 дней 0% Новым клиентам
Просто 1% 3 000 - 30 000 ₽ до 35 дней 1% Повторным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.5 out of 5 stars 2.8 out of 5 stars 2.7 out of 5 stars 13 - 25 мин. 10 - 18 мин. 16 мин.
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Пожалуй, одна из самых быстрых на рассмотрение заявок МФО. Е-заем предлагает неплохие условия для займов: средний по рынку процент, размер и сроки. На первый займ отсутствуют проценты до 30 дней.

Сreditter
Сreditter
2.7 out of 5 stars (2,7 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
0,8%
Возраст, лет
21-70
Получение
40 мин.
Одобрение
59%
Лицензия ЦБ
№1903045009373

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, второй на выбор
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:СМС, скан паспорта
Кредитный рейтинг:от 380
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:банковский перевод, почтовый перевод, Почта РФ, терминалы Элекснет, Золотая Корона, наличные

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Кредо 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Общий тариф для всех

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.4 out of 5 stars 2.7 out of 5 stars 2.6 out of 5 stars 6 - 18 мин. 9 - 18 мин. 13 мин.
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Creditter — удобный сервис, помогающий быстро и максимально просто получить финансовую помощь.

Lime-zaim
Lime-zaim
2.6 out of 5 stars (2,6 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 70 000
Срок, дней
10 - 168
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-70
Получение
9 мин.
Одобрение
57%
Лицензия ЦБ
№651503045006452

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, фото банковской карты
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Фото
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:электронный кошелек QIWI, банкоматы, пункты обслуживания, электронный кошелек, почтовый перевод, Contact

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Новый 2 000 - 20 000 ₽ 10-30 дней 0% Первое обращение в компанию
Лучший старт 2 000 - 40 000 ₽ 10-40 дней 1% Повторным заемщикам
Мы вместе 2 000 - 70 000 ₽ 10-168 дней 1% Постоянным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.3 out of 5 stars 2.6 out of 5 stars 2.5 out of 5 stars 4 - 11 мин. 13 - 21 мин. 31 мин.
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LIME – система онлайн кредитования, входящая в число лидеров МФО. Компания мгновенно рассматривает поданные заявки, одобряя большую часть из них.

Cвои люди
Cвои люди
2.5 out of 5 stars (2,5 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
до 0.8%
Возраст, лет
18-75
Получение
44 мин.
Одобрение
56%
Лицензия ЦБ
№2203045009914

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стандарт 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,8% Для всех

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.2 out of 5 stars 2.5 out of 5 stars 2.4 out of 5 stars 12 - 27 мин. 12 - 18 мин. 38 мин.
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СМС Финанс
СМС Финанс
2.4 out of 5 stars (2,4 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
1 - 21
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
20-70
Получение
9 мин.
Одобрение
54%
Лицензия ЦБ
№3120177002032

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Звонок
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:электронный кошелек QIWI, пункты обслуживания, в офисе, Юмани, терминалы QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
7 дней 3 000 - 30 000 ₽ 1-21 дней 0-1% Первые 7 дней 0%, далее 1% в день

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2.1 out of 5 stars 2.4 out of 5 stars 2.3 out of 5 stars 3 - 10 мин. 8 - 22 мин. 34 мин.
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СМС ФИНАНС – сервис осуществляет мгновенную выдачу займов в режиме онлайн. Данная компания отличный вариант для граждан желающих быстро получить необходимую сумму.

Carmoney Беззалоговый
Carmoney Беззалоговый
2.3 out of 5 stars (2,3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
90 - 365
Ставка, в день
от 0,3%
Возраст, лет
21-65
Получение
33 мин.
Одобрение
53%
Лицензия ЦБ
№2110177000471

Условия получения:

Документы:Паспорт, СНИЛС, ИНН
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, звонок
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:Картой в лк, банковским, через Contact, «Элекснет», терминалы МКБ, «Связной»

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
ВсеПро 100 до 100 000 ₽ 3-12 месяцев от 0,25% Оплата раз в две недели

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
2 out of 5 stars 2.3 out of 5 stars 2.2 out of 5 stars 6 - 18 мин. 8 - 21 мин. 28 мин.
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Moneza
Moneza
2.2 out of 5 stars (2,2 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 15 000
Срок, дней
5 - 35
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-65
Получение
18 мин.
Одобрение
51%
Лицензия ЦБ
№10603045007877

Условия получения:

Документы:Паспорт, дополнительный документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:Webmoney, Contact, наличные, в офисе, терминалы Элекснет, Билайн

Способы получения:

  • На карту
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 1 000 - 15 000 ₽ 5-35 дней 0% Впервые обратившимся
Уже с нами 1 000 - 30 000 ₽ 5-35 дней 1% На повторные займы

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.9 out of 5 stars 2.2 out of 5 stars 2.1 out of 5 stars 5 - 18 мин. 12 - 18 мин. 29 мин.
Оформить Подробнее

Обращаясь в МФО «Moneza» впервые, клиент получает возможность круглосуточно оформить займ под 0%.

PayP.S.
PayP.S.
2.1 out of 5 stars (2,1 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 15 000
Срок, дней
5 - 180
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-65
Получение
25 мин.
Одобрение
50%
Лицензия ЦБ
№2120177001838

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, второй документ на выбор
Регистрация:постоянная на территории РФ
Идентификация:СМС, фото
Кредитный рейтинг:
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:Webmoney, терминалы QIWI, наличные, электронный кошелек, кассы банка, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Солнечный 4 000 - 10 000 ₽ до 35 дней 0% На первый займ
Восход 4 000 - 30 000 ₽ до 35 дней 1% На повторные займы

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.8 out of 5 stars 2.1 out of 5 stars 2 out of 5 stars 9 - 25 мин. 11 - 20 мин. 38 мин.
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Простые условия и предоставление займов исключительно в режиме онлайн позволили Pay P.S. снизить размер процентов и комиссий до минимума. Ставка по кредиту для новых заемщиков – 0% в день.

Zaymigo
Zaymigo
2 out of 5 stars (2 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
0.01
Возраст, лет
18-70
Получение
13 мин.
Одобрение
49%
Лицензия ЦБ
№2120177001838

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Постоянная регистрация
Идентификация:СМС, фото
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:банковский перевод, кассы банка, в офисе, терминалы Элекснет, наличные, Почта РФ

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Займиго 4 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0,5% Хорошая кредитная история
По второй! 4 000 - 30 000 ₽ 5-30 дней 1% Начиная со 2-го займа

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.7 out of 5 stars 2 out of 5 stars 1.9 out of 5 stars 3 - 13 мин. 6 - 24 мин. 29 мин.
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За достаточно короткое время Займиго успел наработать репутацию и сформировать приличную клиентскую базу. Сервис быстро перечислит средства на вашу карту без проверок и отказов.

Деньги сразу
Деньги сразу
1.9 out of 5 stars (1,9 / 5)
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
16 - 180
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-80
Получение
15 мин.
Одобрение
48%
Лицензия ЦБ
№651503760006352

Условия получения:

Документы:Паспорт, фото банковской карты
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:Скан-копия
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:электронный кошелек, карта, банковский перевод, банки-партнеры, Почта РФ, Юмани, банкоматы

Способы получения:

  • На карту
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Почти Даром 1 000 - 30 000 ₽ 3-30 дней 1% Базовые условия

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.6 out of 5 stars 1.9 out of 5 stars 1.8 out of 5 stars 4 - 17 мин. 8 - 24 мин. 28 мин.
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\"Деньги сразу\" принимает онлайн заявки даже от лиц с плохой кредитной историей.

OneClickMoney
OneClickMoney
1.8 out of 5 stars (1,8 / 5)
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
6 - 60
Ставка, в день
0,76-1%
Возраст, лет
18-80
Получение
5 мин.
Одобрение
47%
Лицензия ЦБ
№651303042002657

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, любой второй документ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Банковская карта
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:Юмани, МТС, Почта РФ, карта, Безналичный платеж, интернет-банк

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Начало 500 - 15 000 ₽ 6-30 дней 0,76% Новым заемщикам
Нужны деньги 500 - 30 000 ₽ 6-30 дней 0,7% Повторным заемщикам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.5 out of 5 stars 1.8 out of 5 stars 1.7 out of 5 stars 6 - 13 мин. 12 - 21 мин. 25 мин.
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Достаточно приятный сервис, отсутствие отказов для большинства заемщиков.

Целевые финансы
Целевые финансы
1.7 out of 5 stars (1,7 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
7 - 168
Ставка, в день
от 0,65%
Возраст, лет
18-75
Получение
11 мин.
Одобрение
46%
Лицензия ЦБ
№2203045009784

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, второй документ на выбор
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото карты
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Единый 5 000 - 100 000 ₽ до 168 дней 0,65% Стандартные условия МФО

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.4 out of 5 stars 1.7 out of 5 stars 1.6 out of 5 stars 6 - 17 мин. 6 - 18 мин. 48 мин.
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Доброзайм
Доброзайм
1.6 out of 5 stars (1,6 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
4 - 364
Ставка, в день
0-1%
Возраст, лет
18-90
Получение
50 мин.
Одобрение
45%
Лицензия ЦБ
№2110177000192

Условия получения:

Документы:Паспорт, фото банковской карты
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, e-mail
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:банковский перевод, салон Евросеть, банки-партнеры, Contact, Билайн, электронный кошелек, карта

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Просто Ноль 1 000 - 7 000 ₽ 1-30 дней 0% При первом обращении
Социальный 1 000 - 30 000 ₽ 1-36 дней 0,8% При повторном обращении
Своим 10 000 - 100 000 ₽ 1-365 дней до 2% Постоянным клиентам и заемщикам с хорошей КИ

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.3 out of 5 stars 1.6 out of 5 stars 1.5 out of 5 stars 12 - 27 мин. 6 - 21 мин. 37 мин.
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Удобный сервис, но достаточно много отказов по заявкам. Бесплатным является первый займ на сумму до 10 000 рублей за первые 10 дней пользования.

Kviku
Kviku
1.5 out of 5 stars (1,5 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
60 - 360
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-75
Получение
49 мин.
Одобрение
44%
Лицензия ЦБ
№651303045003744

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 1 000 - 100 000 ₽ до 360 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 1 000 - 100 000 ₽ до 360 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.2 out of 5 stars 1.5 out of 5 stars 1.4 out of 5 stars 17 - 26 мин. 8 - 18 мин. 36 мин.
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В течение нескольких минут принимают решение по займу.

MfoBank
MfoBank
1.4 out of 5 stars (1,4 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
1 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
21-80
Получение
46 мин.
Одобрение
43%
Лицензия ЦБ
№2203140009817

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:Банковская карта, QIWI, в отделении банка

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1.1 out of 5 stars 1.4 out of 5 stars 1.3 out of 5 stars 7 - 20 мин. 8 - 25 мин. 37 мин.
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Деньги на дом
Деньги на дом
1.3 out of 5 stars (1,3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
63 - 365
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
22-65
Получение
46 мин.
Одобрение
42%
Лицензия ЦБ
№2110724000473

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:СМС, скан паспорта
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта

Способы получения:

  • На карту
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Выгодный 3 000 - 40 000 ₽ до 63 дней 1% Новым клиентам
Алмазный 3 000 - 60 000 ₽ до 63 дней 0,8% Повторным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
1 out of 5 stars 1.3 out of 5 stars 1.2 out of 5 stars 13 - 24 мин. 7 - 22 мин. 47 мин.
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Рассматривают заявки с любой КИ.

Финтерра
Финтерра
1.2 out of 5 stars (1,2 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
1 - 30
Ставка, в день
0-1%
Возраст, лет
18-80
Получение
48 мин.
Одобрение
41%
Лицензия ЦБ
№651303532002603

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, любой второй документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:кошелек QIWI, салон Связной, Билайн, наличные, карта, Почта РФ, кассы банка

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Звездный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% Новым клиентам
Космический до 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.9 out of 5 stars 1.2 out of 5 stars 1.1 out of 5 stars 9 - 22 мин. 12 - 23 мин. 40 мин.
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Сервис предоставляет особые предложения для проверенных клиентов, когда им срочно нужна финансовая помощь.

Отличные наличные
Отличные наличные
1.1 out of 5 stars (1,1 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 90 000
Срок, дней
5 - 168
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-85
Получение
35 мин.
Одобрение
40%
Лицензия ЦБ
№651303127002622

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, ИНН или СНИЛС
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Звонок
Кредитный рейтинг:от 410
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:Золотая Корона, почтовый перевод, в офисе, Билайн, мобильный банк, банки-партнеры

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Минимум 1 000 - 30 000 ₽ 10-45 дней 0% На первое обращение в компанию
Оптимал 1 000 - 70 000 ₽ 10-168 дней 0,5-1% При повторных обращениях

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.8 out of 5 stars 1.1 out of 5 stars 1 out of 5 stars 12 - 28 мин. 7 - 18 мин. 49 мин.
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\"Отличные наличные\" предоставляет займы с перечислением на карту. Первый заем выдается без процентов за первые 10 дней пользования, на сумму до 30 000 рублей.

Небус
Небус
1 out of 5 stars (1 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
7 - 365
Ставка, в день
0,48% - 0,8%
Возраст, лет
18-88
Получение
37 мин.
Одобрение
39%
Лицензия ЦБ
№2203045009891

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Фото документов
Кредитный рейтинг:от 420
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:Картой в личном кабинете, QIWI, по реквизитам

Способы получения:

  • На карту
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 7 000 - 100 000 ₽ до 365 дней от 0,48% Базовые условия

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.7 out of 5 stars 1 out of 5 stars 0.9 out of 5 stars 12 - 29 мин. 13 - 22 мин. 41 мин.
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Деньга
Деньга
0.9 out of 5 stars (0,9 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 15 000
Срок, дней
5 - 21
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-80
Получение
50 мин.
Одобрение
38%
Лицензия ЦБ
№2110178000979

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:на территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:РФ (все города)
Способы погашения:пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стартовый 1 000 - 15 000 ₽ 5-21 дней 0% На первый микрокредит
Единый до 15 000 ₽ до 21 дня 1% На последующие микрокредиты

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.6 out of 5 stars 0.9 out of 5 stars 0.8 out of 5 stars 17 - 24 мин. 12 - 29 мин. 50 мин.
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У клиентов есть возможность взять займ на любую карту – дебетовую, кредитную, пенсионную.

Credit7
Credit7
0.8 out of 5 stars (0,8 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-80
Получение
36 мин.
Одобрение
37%
Лицензия ЦБ
№1903475009492

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Скан-копия
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:Россия (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:МТС, интернет-банк, кошелек QIWI, салон Евросеть, терминалы QIWI, Юмани

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Начало 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% Стартовые условия
Общий до 30 000 ₽ 7-30 дней 1% На общих условия

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.5 out of 5 stars 0.8 out of 5 stars 0.7 out of 5 stars 13 - 22 мин. 13 - 22 мин. 47 мин.
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Относительно новая компания Credit7 предлагает отличные условия и высокий процент одобрения. Процент не начисляется за первые 10 дней на сумму до 30 000 рублей.

Creditplus
Creditplus
0.7 out of 5 stars (0,7 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 15 000
Срок, дней
5 - 20
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
22-70
Получение
38 мин.
Одобрение
36%
Лицензия ЦБ
№651503045006452

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, СНИЛС
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:СМС, карта
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:Билайн, безналичный платеж, терминалы QIWI, мобильный банк, почтовый перевод, Юмани, карта

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Удачный выбор 1 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0% Новым клиентам
Специальный выбор 1 000 - 70 000 ₽ 5-90 дней 1% Постоянным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.4 out of 5 stars 0.7 out of 5 stars 0.6 out of 5 stars 7 - 25 мин. 15 - 20 мин. 37 мин.
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МФО принимает решение в течение 2 минут. Новые клиенты получают мини-кредиты под 0%.

Fastmoney
Fastmoney
0.6 out of 5 stars (0,6 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
20-80
Получение
47 мин.
Одобрение
35%
Лицензия ЦБ
№2120278002098

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, фото
Кредитный рейтинг:от 390
ГЕО:Россия (все регионы)
Способы погашения:пункты обслуживания, Юмани, салон Евросеть, Золотая Корона, карта, Contact

Способы получения:

  • На карту
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Нужный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,85% Тариф для всех

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.3 out of 5 stars 0.6 out of 5 stars 0.5 out of 5 stars 17 - 26 мин. 12 - 27 мин. 42 мин.
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Fast Money является достаточно надежным сервисом, который тщательно выбирает кому выдавать займы. Именно поэтому, чтобы быть точно уверенным в возможности получить деньги без отказа, необходимо иметь хороший кредитный рейтинг.

Konga
Konga
0.5 out of 5 stars (0,5 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 70 000
Срок, дней
10 - 168
Ставка, в день
0,5-1%
Возраст, лет
21-70
Получение
37 мин.
Одобрение
34%
Лицензия ЦБ
№1603550007495

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, дополнительный документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Фото карты
Кредитный рейтинг:от 380
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:салон Связной, кассы банка, Юмани, салон Евросеть, Безналичный платеж, интернет-банк, пункты обслуживания

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стартовый 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,5% При первом обращении
Дубль 2 2 000 - 70 000 ₽ до 180 дней 1% При повторном обращении

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.2 out of 5 stars 0.5 out of 5 stars 0.4 out of 5 stars 16 - 30 мин. 15 - 24 мин. 40 мин.
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Рассмотрение заявки осуществляется в течение 15 минут, деньги моментально переводятся на карту или счет.

Мир Денег
Мир Денег
0.4 out of 5 stars (0,4 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
23-75
Получение
37 мин.
Одобрение
33%
Лицензия ЦБ
№1803140008920

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики)
Способы погашения:терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм
Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0.1 out of 5 stars 0.4 out of 5 stars 0.3 out of 5 stars 18 - 25 мин. 16 - 29 мин. 35 мин.
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AliZaim
AliZaim
0.3 out of 5 stars (0,3 / 5)
Отзывы о компании
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  • Инфо
  • Условия
  • Тарифы
  • Показатели
Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 30
Ставка, в день
0,28% - 0,8%
Возраст, лет
18-65
Получение
41 мин.
Одобрение
32%
Лицензия ЦБ
№1703045008650

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:СМС, скан паспорта
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:терминалы QIWI, банкоматы, Contact, почтовый перевод, пункты обслуживания, безналичный платеж, электронный кошелек

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Фундамент 1 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 1% Для всех клиентов

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0.3 out of 5 stars 0.2 out of 5 stars 15 - 24 мин. 15 - 26 мин. 45 мин.
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Из-за большого потока клиентов компании, одобрение происходит несколько медленнее, чем вы можете ожидать.

Cash to you
Cash to you
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
6 - 60
Ставка, в день
0.008
Возраст, лет
18-80
Получение
37 мин.
Одобрение
31%
Лицензия ЦБ
№1904067009295

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:СМС, скан-копия
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (кроме респ. Крым)
Способы погашения:банкоматы, электронный кошелек QIWI, интернет-банк, Золотая Корона, в офисе, наличные

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Мобильный 500 - 30 000 ₽ 6-60 дней 1% Стандартные

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0.2 out of 5 stars 0.1 out of 5 stars 17 - 21 мин. 14 - 24 мин. 50 мин.
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Одобрение и скорость обработки заявок на высоте. Отличный вариант для коротких займов. Организация предлагает бонусную программу постоянным клиентам, при этом бонусами также можно погасить долг.

Займ экспресс
Займ экспресс
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 31
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-70
Получение
12 мин.
Одобрение
30%
Лицензия ЦБ
№2110177000440

Условия получения:

Документы:Паспорт гражданина РФ, СНИЛС
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Карта
Кредитный рейтинг:от 380
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:безналичный платеж, пункты обслуживания, Webmoney, Contact, кошелек QIWI, электронный кошелек, терминалы Элекснет

Способы получения:

  • На карту
  • Contact
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Экспресс 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% При первом обращении
Максимус 2 000 - 70 000 ₽ до 30 дней 1% При повторном обращении

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0.1 out of 5 stars 0 out of 5 stars 5 - 15 мин. 17 - 25 мин. 45 мин.
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Компания предлагает Cashback до 5% от суммы займа при своевременном погашении.

Финмолл
Финмолл
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Сумма, руб
до 100 000
Срок, дней
365 - 365
Ставка, в день
от 0,46%
Возраст, лет
18-70
Получение
46 мин.
Одобрение
29%
Лицензия ЦБ
№651403550005541

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, дополнительный документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, e-mail
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:РФ (все города)
Способы погашения:салон Связной, мобильный банк, карта, Юмани, наличные, терминалы Элекснет

Способы получения:

  • На карту
  • QIWI
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Лайт 3 000 - 15 000 ₽ 3-30 дней 0,5% до 15 000 на короткий срок
Мидл 20 000 - 47 000 ₽ 3-365 дней 0,5-1% до 47 000 на срок до года

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 17 - 26 мин. 12 - 27 мин. 45 мин.
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Для подачи заявок не нужно предоставлять фото, подвергаться проверкам и принимать множество звонков.

Fanmoney
Fanmoney
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
3 - 120
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-85
Получение
45 мин.
Одобрение
28%
Лицензия ЦБ
№220177001838

Условия получения:

Документы:Паспорт, любой второй документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:СМС, звонок
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:РФ (кроме Чеченской республики)
Способы погашения:салон Связной, безналичный платеж, кошелек QIWI, Contact, банковский перевод, пункты обслуживания, банки-партнеры

Способы получения:

  • На карту
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
У старта 5 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0% Новым клиентам
Флешбэк 5 000 - 30 000 ₽ 5-180 дней 1% Повторным клиентам

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 12 - 29 мин. 12 - 25 мин. 44 мин.
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Молодая компания. Большой процент отказов, требовательная проверка кредитной истории.

BelkaCredit
BelkaCredit
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
от 0%
Возраст, лет
18-75
Получение
39 мин.
Одобрение
27%
Лицензия ЦБ
№001603465007766

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, любой второй документ
Регистрация:На территории РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:от 400
ГЕО:РФ (все регионы)
Способы погашения:терминалы Элекснет, в офисе, Юмани, Безналичный платеж, электронный кошелек QIWI

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стартовый 1 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0% Для новых заемщиков
Базовый 1 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% При повторных займах

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 13 - 22 мин. 18 - 30 мин. 41 мин.
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BelkaCredit - ответственный прямой кредитор с хорошей репутацией. Минимальная переплата делает продукт оптимальным вариантом во многих ситуациях. Процент не начисляется за первые 10 дней.

ЖелДорЗайм
ЖелДорЗайм
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Сумма, руб
до 50 000
Срок, дней
60 - 150
Ставка, в день
от 0,74%
Возраст, лет
18-65
Получение
15 мин.
Одобрение
26%
Лицензия ЦБ
№651503045006521

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
  • Золотая корона
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Базовый тариф 10 000 - 50 000 ₽ до 5 месяцев 0,45% Совершеннолетним гражданам РФ

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 5 - 15 мин. 17 - 22 мин. 46 мин.
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Для получения займа понадобятся данные паспорта, информация о трудоустройстве, контактные данные, прочая дополнительная информация.

Касса взаимопомощи
Касса взаимопомощи
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
5 - 35
Ставка, в день
от 0.4%
Возраст, лет
18-85
Получение
50 мин.
Одобрение
25%
Лицензия ЦБ
№651503029006503

Условия получения:

Документы:Паспорт, ИНН
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом
Кредитный рейтинг:400
ГЕО:Россия (кроме респ. Крым)
Способы погашения:банкоматы, терминалы \\\"Элекснет\\\", МТС, банковский перевод

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Банковский счёт
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Стандартный до 10 000 ₽ 31-35 дней 1% Для первого займа
Стандартный до 30 000 ₽ 31-35 дней 1% Для повторного займа
Пенсионный до 10 000 ₽ 31-35 дней 0,7% Для первого займа пенсионерам
Пенсионный до 30 000 ₽ 31-35 дней 0,7% Для повторного займа пенсионерам
Новый заемщик до 10 000 ₽ 32 дня 0,4% - первые 10 дней,
1% - с 11 дня		 Для новых заемщиков
Новый заемщик пенсионный до 10 000 ₽ 32 дня 0,4% - первые 10 дней,
0,7% - с 11 дня		 Для новых заемщиков пенсионеров
Неделя даром до 10 000 ₽ 31-35 дней с 1 по 21 день - 1%
с 22 по 28 день - 0%
с 29 дня -1 % в день. 		 Займ с беспроцентноной неделей
День рождения до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 1%		 Займ на День Рождения
День рождения пенсионный до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 0,7%		 Займ на День Рождения пенсионера
Приведи друга до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%
с 11 дня 1%		 Займ за привлеченного друга

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 13 - 24 мин. 16 - 20 мин. 40 мин.
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«Касса Взаимопомощи» - это объединенный проект 4-х МКК, предложения которых не конкурируют, а выгодно добавляют друг друга!

Микроклад
Микроклад
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Сумма, руб
до 30 000
Срок, дней
7 - 30
Ставка, в день
до 1%
Возраст, лет
18-70
Получение
37 мин.
Одобрение
24%
Лицензия ЦБ
№651403140005711

Условия получения:

Документы:Паспорт РФ, дополнительный документ
Регистрация:Территория РФ
Идентификация:Селфи с паспортом, фото карты
Кредитный рейтинг:400 и выше
ГЕО:Россия (все города)
Способы погашения:почтовый перевод, Юмани, пункты обслуживания, кассы банка, кошелек QIWI, Золотая Корона

Способы получения:

  • На карту
  • ЮMoney
  • QIWI
  • Contact
  • Наличные
Тариф Сумма Срок Ставка Условия
Клад 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Общие условия для всех

Показатели компании, основанные на наших тестах.

Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки
0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 0 out of 5 stars 14 - 22 мин. 17 - 30 мин. 37 мин.
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Вывод средств возможен на банковскую карту – электронные кошельки не принимаются.

Как взять микрозайм онлайн

Микрокредиты рассчитаны на большинство жителей России, так как требования к заемщикам выставляются минимальные. Взять микрозайм можно срочно на небольшую сумму и на непродолжительный срок.

Условия у каждой микрофинансовой организацию отличаются, но в основном очень похожи. Чтобы взять микрокредит онлайн, нужно сделать несколько шагов:

  1. Зайти на официальный сайт МФО.
  2. Зарегистрироваться в личном кабинете при помощи электронной почты или мобильного телефона.
  3. Заполнить анкету, указывая достоверные личные и паспортные данные.
  4. Указать реквизиты счета/электронного кошелька.
  5. Выбрать сумму и срок займа.
  6. Отправить заявку.
  7. Дождаться решения (обычно это занимает от нескольких минут до нескольких часов).
  8. После одобрения заявки получить деньги на указанную карту/счет/кошелек (обычно мгновенно).

Так как подобные быстрые займы не являются целевыми, тратить кредитные деньги можно по своему усмотрению, МФО не потребует отчетности. Так можно в течение нескольких минут оформить кредитный договор и получить деньги.

Способы получения денег

Организации предлагают разные способы получения денег онлайн, все зависит от политики организации и правил выдачи займов. Чаще всего это перевод денег на банковский пластик, который осуществляется мгновенно после получения одобрения по заявке. Есть разные варианты:

  • банковская карта;
  • электронный кошелек;
  • банковский перевод;
  • наличными в офисе.

Получить деньги можно онлайн в автоматическом режиме.

Способы погашения долга 

Погасить долг тоже можно разными способами. Точная информация будет на сайте, где вы планируете брать кредит. Наиболее распространенные способы погашения:

  • в личном кабинете;
  • в одной из электронных систем с кошелька (QIWI, ЮMoney и т. д.);
  • через платежный терминал;
  • банковским переводом на реквизиты организации;
  • наличными в отделении МФО.

Нередко компании предлагают пролонгацию кредитного договора, то есть продление срока погашения, если заемщик не успевает погасить всю сумму долга вовремя. В этом случае нужно будет заказать услугу пролонгации в личном кабинете, выбрать срок, оплатить проценты за дополнительный период пользования займом.

Правила предоставления быстрых кредитов

Быстрые кредиты получают большинство обратившихся за финансовой помощью. Конкретных правил нет, но есть негласные, которые не позволят некоторым лицам получить микрозайм в той или иной организации:

  • кредит онлайн нельзя оформить на чужую карту, это правило помогает избежать мошеннических действий;
  • необходимо предоставлять скан или фото паспорта, чаще фото заемщика с паспортом в руке, чтобы подтвердить личность;
  • нельзя взять второй займ в МФО, пока не будет погашен первый;
  • нельзя оформить кредит если есть много открытых длительных просрочек в других организациях;
  • очень мало шансов у граждан с низким кредитным рейтингом.

Чтобы срочно получить ссуду нужно иметь только мобильный телефон с выходом в интернет и паспорт. Многие МФО разрабатывают приложения, что еще больше упрощает процедуру оформления микрокредита.

Требования к заемщику

Высокая вероятность одобрения обусловлена минимальными требования к клиентам. В основном они везде одинаковые:

  • возраст от 18 или 21 года;
  • гражданство РФ;
  • наличие паспорта гражданина России;
  • иногда требуется регистрация на территории РФ;
  • наличие мобильного телефона, электронной почты и личной именной карты (подтвержденного электронного кошелька).

Под такие требования попадает основная часть взрослого населения страны, поэтому оформить быстрый микрозайм может практически каждый. Поправить свое финансовое положение можно всего за несколько минут. Главное – вовремя погашать займы, чтобы не платить штрафные проценты и не портить кредитную историю.

Способы полученияВарианты полученияСумма займаСрок займаЗаймы по возрастуТипы займовЗаемщикамВиды займовПо документам