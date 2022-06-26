Веб-Займ (5 / 5) (5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-65 Получение

21 мин. Одобрение

91% Лицензия ЦБ

№2110827000326 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: на территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом, фото Кредитный рейтинг: от 380 ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: интернет-банк, Билайн, электронный кошелек QIWI, салон Евросеть, Безналичный платеж Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 0% 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0% Первым заемщикам Бронзовый 1 500 - 30 000 ₽ 16-30 дней 0,95% Повторным заемщикам Серебряный 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,9% Для стабильных клиентов Золотой 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,87% Для постоянных клиентов Платиновый 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,85% После 3-го займа Бриллиантовый 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0,83% После 4-го займа Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 20 мин. 7 - 15 мин. 12 мин. Оформить Подробнее Один из лучших сервисов! Круглосуточная работа с мгновенным зачислением средств на карту. На первый займ процент не начисляется на всю сумму до 14 дней. Рекомендуем.

А-деньги (4,9 / 5) (4,9 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-72 Получение

8 мин. Одобрение

90% Лицензия ЦБ

№2203045009821 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод, банковской картой в лк Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм Повторный 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 3 - 14 мин. 6 - 11 мин. 15 мин. Оформить Подробнее А-Деньги выдает займы на понятных и простых условиях. Не надо предоставлять справки о зарплате, залог или поручительство. Решение принимается сразу!

Krediska (4,8 / 5) (4,8 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

18-75 Получение

23 мин. Одобрение

88% Лицензия ЦБ

№2103322009711 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: На территории РФ Идентификация: СМС, скан паспорта Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: банковский перевод, банковской картой в лк Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Базовый 4 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Всем клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 5 - 19 мин. 4 - 12 мин. 15 мин. Оформить Подробнее Krediska не проверяет кредитную историю, поэтому отказов не так много. Для получения займа необходимо иметь минимальный набор документов, номер мобильного телефона и действующую банковскую карту.

Займер (4,7 / 5) (4,7 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-75 Получение

11 мин. Одобрение

87% Лицензия ЦБ

№651303532004088 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, второй документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, фото карты Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: МТС, терминалы QIWI, Билайн, почтовый перевод, терминалы Элекснет, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стартовый 2 000 - 30 000 ₽ 7-21 дней 0% Для новых заемщиков Базовый 2 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% Для повторных заемщиков Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 4 - 14 мин. 7 - 15 мин. 15 мин. Оформить Подробнее Высокая скорость обработки заявок. Также быстро приходят деньги по выбранному способу перечисления. Ответственная служба поддержки, прозрачные условия сотрудничества.

До зарплаты (4,6 / 5) (4,6 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

7 - 365 Ставка, в день

0-1% Возраст, лет

18-85 Получение

20 мин. Одобрение

85% Лицензия ЦБ

№651403140005467 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, ИНН Регистрация: на территории РФ Идентификация: По СМС Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: интернет-банк, кассы банка, почтовый перевод, наличные, Билайн, электронный кошелек QIWI Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Удачный Выбор 2 000 - 10 000 ₽ 7-35 дней 0% Только для новых клиентов Стабилити 2 000 - 30 000 ₽ 7-45 дней 1% Для своих Максимум 2 000 - 100 000 ₽ 7-365 дней до 1% ВИП клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 24 мин. 7 - 13 мин. 9 мин. Оформить Подробнее Хорошее одобрение и стандартная ставка начиная со второго кредита. Первый выдается без процентов. Микрозаймы оформляются быстро, процент отказов чрезвычайно мал.

еКапуста (4,5 / 5) (4,5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 21 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-70 Получение

18 мин. Одобрение

84% Лицензия ЦБ

№2120754001243 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, селфи с паспортом Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, звонок Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: терминалы QIWI, банкоматы, электронный кошелек, Юмани, салон Связной, мобильный банк, банковский перевод, Почта РФ Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Вперед 500 - 15 000 рублей 7-21 дн. 0% Исключительно новым клиентам Победа до 30 000 рублей до 21 дня 1% Повторные заявители Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 24 мин. 4 - 10 мин. 13 мин. Оформить Подробнее Первый займ в «Ekapusta» под 0%! Оформление и рассмотрение заявки очень быстрое. Моментальный перевод при положительном результате. Рекомендуем!

Быстроденьги (4,4 / 5) (4,4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

1 - 168 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-75 Получение

15 мин. Одобрение

82% Лицензия ЦБ

№2110573000002 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, ИНН или СНИЛС Регистрация: На территории РФ Идентификация: E-mail Кредитный рейтинг: от 420 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: банковский перевод, салон Связной, банки-партнеры, кошелек QIWI, терминалы Элекснет Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Бархат 1 000 - 15 000 ₽ 7-30 дней 0% Только прибывшим Краткосрочный 3 000 - 30 000 ₽ 1-30 дней 1% Повторным клиентам Долгосрочный 5 000 - 100 000 ₽ 30-180 дней 0,4-0,9% Постоянным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 10 мин. 7 - 14 мин. 11 мин. Оформить Подробнее Быстроденьги работает по всей России круглосуточно и без выходных. Чтобы оформить займ, нужен паспорт и банковская карта, на это уйдет примерно 20 минут.

Boostra (4,3 / 5) (4,3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 16 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-65 Получение

37 мин. Одобрение

81% Лицензия ЦБ

№1703336008323 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 420 ГЕО: РФ (кроме Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 16 дней 0% На первый микрозайм Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 16 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 8 - 20 мин. 7 - 19 мин. 14 мин. Оформить Подробнее Микрокредитная компания «Деньги в долг» предоставляет денежные займы, суммой до30 тыс. руб.

495 кредит (4,2 / 5) (4,2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

10 - 15 Ставка, в день

до 0.8% Возраст, лет

21-65 Получение

37 мин. Одобрение

79% Лицензия ЦБ

№2103045009690 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 420 ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Базовый 8 000 - 30 000 ₽ 10-15 дней 0,8% Всем клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 19 мин. 4 - 14 мин. 10 мин. Оформить Подробнее Выдаёт займы всем жителям России от 21 года сроком до 15 дней.

Max.Credit (4,1 / 5) (4,1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

18-80 Получение

5 мин. Одобрение

78% Лицензия ЦБ

№1503475006803 Условия получения: Документы: Паспорт, дополнительный документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Фото карты Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: салон Евросеть, электронный кошелек QIWI, кассы банка, МТС, Юмани, интернет-банк, банковский перевод Способы получения: На карту

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Максимальный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Стандартные условия компании Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 4 - 11 мин. 7 - 17 мин. 16 мин. Оформить Подробнее Max.Credit позволяет без проверок получить необходимую сумму на карту благодаря упрощенной процедуре оформления.

Умные Наличные (4 / 5) (4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 9 900 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

0,8% Возраст, лет

18-65 Получение

39 мин. Одобрение

76% Лицензия ЦБ

№1703045008238 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, второй документ на выбор Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, фото карты Кредитный рейтинг: от 420 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: Почта РФ, Золотая Корона, пункты обслуживания, банкоматы, в офисе, мобильный банк Способы получения: На карту

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый до 7 000 ₽ 5-30 дня 1% Ограниченная сумма для новых клиентов Повторный до 30 000 ₽ 5-30 дня 1% Для повторных клиентов компании Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 25 мин. 5 - 19 мин. 23 мин. Оформить Подробнее Регистрация занимает не более 15 минут. Перечисление денег 2 минуты. При повторных займах процесс займет всего пару минут.

Вива деньги (3,9 / 5) (3,9 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

1 - 365 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-70 Получение

11 мин. Одобрение

75% Лицензия ЦБ

№2110177000840 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, СНИЛС Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: салон Связной, наличные, Юмани, Билайн, мобильный банк, Золотая Корона, салон Евросеть Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI Тариф Сумма Срок Ставка Условия Легкий 1 000 - 25 000 ₽ 3-35 дней 0% При первом обращении Доверие 1 000 - 25 000 ₽ 7-365 дней 1% При повторном обращении Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 5 - 11 мин. 4 - 17 мин. 21 мин. Оформить Подробнее Быстро, четко и надёжно. Технологичная МФО с возможностью взять онлайн относительно крупную сумму на длительный срок.

Бери Беру (3,8 / 5) (3,8 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

0% - 0,8% Возраст, лет

18-80 Получение

37 мин. Одобрение

73% Лицензия ЦБ

№2203392009805 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 380 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: Банковская карта, банковский перевод, в лк Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 5 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм Повторный 5 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,8% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 10 - 19 мин. 5 - 19 мин. 14 мин. Оформить Подробнее

Срочно деньги (3,7 / 5) (3,7 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

1 - 180 Ставка, в день

0-1% Возраст, лет

18-80 Получение

14 мин. Одобрение

72% Лицензия ЦБ

№2110552000204 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, селфи с паспортом Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, звонок Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: Contact, салон Связной, кошелек QIWI, салон Евросеть, мобильный банк, Юмани Способы получения: На карту

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Выгода 2 000 - 20 000 ₽ до 30 дней 0,1% Всем новым заемщикам Космос 2 000 - 100 000 ₽ до 180 дней 0,9% С хорошей КИ Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 9 - 18 мин. 7 - 11 мин. 16 мин. Оформить Подробнее До 7 дней под 0%, но одобряют далеко не всем.

Joymoney (3,6 / 5) (3,6 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 1 000 000 Срок, дней

10 - 126 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-60 Получение

18 мин. Одобрение

70% Лицензия ЦБ

№651403550005450 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, любой второй документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: По СМС Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: Webmoney, салон Связной, Золотая Корона, Почта РФ, безналичный платеж, наличные Способы получения: На карту

ЮMoney

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Лучший старт 3 000 - 5 000 ₽ до 30 дней 0% Впервые стать нашим клиентом Голд 3 000 - 60 000 ₽ до 30 дней 1% Со 2-го займа Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 4 - 18 мин. 6 - 20 мин. 19 мин. Оформить Подробнее Joymoney предлагает срочно решить финансовые трудности с минимальными требованиями. Деньги перечисляются на карту, на банковский счет или на виртуальный кошелек онлайн.

Turbozaim (3,5 / 5) (3,5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 50 000 Срок, дней

1 - 169 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-65 Получение

6 мин. Одобрение

69% Лицензия ЦБ

№651303045003951 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Скан паспорта Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: кассы банка, в офисе, терминалы QIWI, Юмани, банковский перевод, пункты обслуживания, салон Евросеть Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Шаг Вперед 3 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% Для всех Уже в Пути 3 000 - 50 000 ₽ 7-168 дней индивидуально Активным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 11 мин. 7 - 17 мин. 15 мин. Оформить Подробнее Процент одобрения здесь высок и стабилен. Если ранее клиент не пользовался услугами сервиса, то у него будет возможность оформить срочный займ за 5 минут практически безотказно.

Мани Мен (3,4 / 5) (3,4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

5 - 126 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-75 Получение

17 мин. Одобрение

67% Лицензия ЦБ

№2110177000478 Условия получения: Документы: Паспорт, селфи с паспортом Регистрация: Гражданство Российской Федерации Идентификация: СМС, фото карты Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: Юмани, кассы банка, почтовый перевод, Webmoney, банкоматы, Билайн Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Старт 0% до 30 000 ₽ 5-21 дня 0% Доступно только для первого займа Старт до 15 000 ₽ 5-33 дней 0,9% Единовременное погашение займа Взлет до 20 000 ₽ 20-33 дней 0,8% Повторным заемщикам Пилотаж до 30 000 ₽ 5- 33 дней 0,7% При условии своевременно погашенных 2 займов Турбо до 50 000 ₽ 10-14 недель 0,6% С хорошей КИ Супертурбо до 30 000 ₽ 16-18 недель 0,5% Постоянным клиентам с хорошей КИ Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 3 - 13 мин. 4 - 19 мин. 22 мин. Оформить Подробнее Один из лидеров среди ФМО. Заявка мгновенно обрабатывается, решение чаще всего положительное. Займы выдаются почти всем без отказов. Максимально честные и открытые условия взаимодействия займодатель-заемщик.

Привет, Сосед! (3,3 / 5) (3,3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

21-74 Получение

25 мин. Одобрение

68% Лицензия ЦБ

№2203045009920 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН и СНИЛС Регистрация: На территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: Картой в личном кабинете, переводом по реквизитам Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стандарт 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Базовые условия Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 18 мин. 4 - 13 мин. 24 мин. Оформить Подробнее Работает только онлайн. Можно быстро и круглосуточно получить до 30 тысяч рублей!

Webbankir (3,2 / 5) (3,2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 31 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

20-100 Получение

21 мин. Одобрение

66% Лицензия ЦБ

№2120177002077 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, фото банковской карты Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, e-mail Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, банки-партнеры, Почта РФ, Webmoney Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм Повторный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 18 мин. 5 - 13 мин. 18 мин. Оформить Подробнее Webbankir предлагает кредит до 30 000 под 0%. Для получения микрозайма подойдет именная карта любого банка. Первый займ беспроцентный на срок до 30 дней. Рассмотрение заявки от 1 до 2 минут

Kredito24 (3,1 / 5) (3,1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

16 - 30 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

18-80 Получение

35 мин. Одобрение

65% Лицензия ЦБ

№651303552003006 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН или СНИЛС Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, скан паспорта Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, Юмани, МТС, Webmoney, пункты обслуживания, интернет-банк, безналичный платеж Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Успеть 2 000 - 10 100 ₽ до 30 дней 1% На 1-ый кредит Стандарт 2 000 - 15 000 ₽ до 30 дней 1% При своевременном погашении первого кредита Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 21 мин. 7 - 18 мин. 14 мин. Оформить Подробнее Работает исключительно онлайн. Удобный личный кабинет позволяет быстро оформить заем.

Vivus (3 / 5) (3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

1 - 21 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-80 Получение

15 мин. Одобрение

63% Лицензия ЦБ

№3120177002032 Условия получения: Документы: Паспорт, второй документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, карта Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, Contact, мобильный банк, Юмани, салон Связной, Золотая Корона, Билайн Способы получения: На карту

ЮMoney

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Выгодный 3 000 - 40 000 ₽ до 30 дней 0-0,6% Только вступившим Мы вместе 3 000 - 50 000 ₽ до 30 дней 0-1% Тем, кто уже с нами Оптимальный 3 000 - 100 000 ₽ до 365 дней 0-1% С 3-го займа Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 3 - 11 мин. 10 - 22 мин. 16 мин. Оформить Подробнее Для новых заемщиков беспроцентный период составит 10 дней, далее действует стандартная ставка компании 1% в день. Быстрый ответ по запросу займа и мгновенное перечисление средств любым из удобных для клиента способом.

МигКредит (2,9 / 5) (2,9 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

5 - 364 Ставка, в день

0-1% Возраст, лет

21-65 Получение

39 мин. Одобрение

62% Лицензия ЦБ

№2110177000037 Условия получения: Документы: Паспорт, селфи с паспортом Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, звонок Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия До зарплаты 3 000 - 14 250 ₽ 3-29 дней 1,42% Новым клиентам Оптимальный 15 000 - 55 000 ₽ до 168 дней 0,27-0,88% Со 2-го займа Все, что надо 15 000 - 99 000 ₽ до 308 дней 0,27-0,88% С 3-го займа БигМиг 15 000 - 300 000 ₽ до 308 дней до 1% При оформлении в офисе Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 8 - 20 мин. 12 - 22 мин. 18 мин. Оформить Подробнее Одна из крупнейших МФО предлагает взять займ на карту заполнив анкету на сайте онлайн. Организация предоставляет различные типы кредитов на любые цели и практически для всех категорий граждан.

Е-заем (2,8 / 5) (2,8 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 15 000 Срок, дней

5 - 35 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-65 Получение

32 мин. Одобрение

60% Лицензия ЦБ

№651303045003161 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, ИНН Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, селфи с паспортом Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: электронный кошелек, Золотая Корона, кошелек QIWI, МТС, наличные, Contact Способы получения: На карту

QIWI Тариф Сумма Срок Ставка Условия Бюджетный 3 000 - 15 000 ₽ до 35 дней 0% Новым клиентам Просто 1% 3 000 - 30 000 ₽ до 35 дней 1% Повторным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 25 мин. 10 - 18 мин. 16 мин. Оформить Подробнее Пожалуй, одна из самых быстрых на рассмотрение заявок МФО. Е-заем предлагает неплохие условия для займов: средний по рынку процент, размер и сроки. На первый займ отсутствуют проценты до 30 дней.

Сreditter (2,7 / 5) (2,7 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

0,8% Возраст, лет

21-70 Получение

40 мин. Одобрение

59% Лицензия ЦБ

№1903045009373 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, второй на выбор Регистрация: На территории РФ Идентификация: СМС, скан паспорта Кредитный рейтинг: от 380 ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: банковский перевод, почтовый перевод, Почта РФ, терминалы Элекснет, Золотая Корона, наличные Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Кредо 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Общий тариф для всех Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 18 мин. 9 - 18 мин. 13 мин. Оформить Подробнее Creditter — удобный сервис, помогающий быстро и максимально просто получить финансовую помощь.

Lime-zaim (2,6 / 5) (2,6 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 70 000 Срок, дней

10 - 168 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-70 Получение

9 мин. Одобрение

57% Лицензия ЦБ

№651503045006452 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, фото банковской карты Регистрация: Территория РФ Идентификация: Фото Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: электронный кошелек QIWI, банкоматы, пункты обслуживания, электронный кошелек, почтовый перевод, Contact Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Новый 2 000 - 20 000 ₽ 10-30 дней 0% Первое обращение в компанию Лучший старт 2 000 - 40 000 ₽ 10-40 дней 1% Повторным заемщикам Мы вместе 2 000 - 70 000 ₽ 10-168 дней 1% Постоянным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 4 - 11 мин. 13 - 21 мин. 31 мин. Оформить Подробнее LIME – система онлайн кредитования, входящая в число лидеров МФО. Компания мгновенно рассматривает поданные заявки, одобряя большую часть из них.

Cвои люди (2,5 / 5) (2,5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

до 0.8% Возраст, лет

18-75 Получение

44 мин. Одобрение

56% Лицензия ЦБ

№2203045009914 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стандарт 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,8% Для всех Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 27 мин. 12 - 18 мин. 38 мин. Оформить Подробнее

СМС Финанс (2,4 / 5) (2,4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

1 - 21 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

20-70 Получение

9 мин. Одобрение

54% Лицензия ЦБ

№3120177002032 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН Регистрация: Территория РФ Идентификация: Звонок Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: электронный кошелек QIWI, пункты обслуживания, в офисе, Юмани, терминалы QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту

QIWI Тариф Сумма Срок Ставка Условия 7 дней 3 000 - 30 000 ₽ 1-21 дней 0-1% Первые 7 дней 0%, далее 1% в день Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 3 - 10 мин. 8 - 22 мин. 34 мин. Оформить Подробнее СМС ФИНАНС – сервис осуществляет мгновенную выдачу займов в режиме онлайн. Данная компания отличный вариант для граждан желающих быстро получить необходимую сумму.

Carmoney Беззалоговый (2,3 / 5) (2,3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

90 - 365 Ставка, в день

от 0,3% Возраст, лет

21-65 Получение

33 мин. Одобрение

53% Лицензия ЦБ

№2110177000471 Условия получения: Документы: Паспорт, СНИЛС, ИНН Регистрация: На территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом, звонок Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: Картой в лк, банковским, через Contact, «Элекснет», терминалы МКБ, «Связной» Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия ВсеПро 100 до 100 000 ₽ 3-12 месяцев от 0,25% Оплата раз в две недели Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 18 мин. 8 - 21 мин. 28 мин. Оформить Подробнее

Moneza (2,2 / 5) (2,2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 15 000 Срок, дней

5 - 35 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-65 Получение

18 мин. Одобрение

51% Лицензия ЦБ

№10603045007877 Условия получения: Документы: Паспорт, дополнительный документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, фото Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (кроме Чеченской республики) Способы погашения: Webmoney, Contact, наличные, в офисе, терминалы Элекснет, Билайн Способы получения: На карту

Contact

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 1 000 - 15 000 ₽ 5-35 дней 0% Впервые обратившимся Уже с нами 1 000 - 30 000 ₽ 5-35 дней 1% На повторные займы Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 5 - 18 мин. 12 - 18 мин. 29 мин. Оформить Подробнее Обращаясь в МФО «Moneza» впервые, клиент получает возможность круглосуточно оформить займ под 0%.

PayP.S. (2,1 / 5) (2,1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 15 000 Срок, дней

5 - 180 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-65 Получение

25 мин. Одобрение

50% Лицензия ЦБ

№2120177001838 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, второй документ на выбор Регистрация: постоянная на территории РФ Идентификация: СМС, фото Кредитный рейтинг: ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: Webmoney, терминалы QIWI, наличные, электронный кошелек, кассы банка, банковский перевод Способы получения: На карту

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Солнечный 4 000 - 10 000 ₽ до 35 дней 0% На первый займ Восход 4 000 - 30 000 ₽ до 35 дней 1% На повторные займы Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 9 - 25 мин. 11 - 20 мин. 38 мин. Оформить Подробнее Простые условия и предоставление займов исключительно в режиме онлайн позволили Pay P.S. снизить размер процентов и комиссий до минимума. Ставка по кредиту для новых заемщиков – 0% в день.

Zaymigo (2 / 5) (2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

0.01 Возраст, лет

18-70 Получение

13 мин. Одобрение

49% Лицензия ЦБ

№2120177001838 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Постоянная регистрация Идентификация: СМС, фото Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: банковский перевод, кассы банка, в офисе, терминалы Элекснет, наличные, Почта РФ Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Займиго 4 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0,5% Хорошая кредитная история По второй! 4 000 - 30 000 ₽ 5-30 дней 1% Начиная со 2-го займа Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 3 - 13 мин. 6 - 24 мин. 29 мин. Оформить Подробнее За достаточно короткое время Займиго успел наработать репутацию и сформировать приличную клиентскую базу. Сервис быстро перечислит средства на вашу карту без проверок и отказов.

Деньги сразу (1,9 / 5) (1,9 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

16 - 180 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

18-80 Получение

15 мин. Одобрение

48% Лицензия ЦБ

№651503760006352 Условия получения: Документы: Паспорт, фото банковской карты Регистрация: на территории РФ Идентификация: Скан-копия Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: электронный кошелек, карта, банковский перевод, банки-партнеры, Почта РФ, Юмани, банкоматы Способы получения: На карту

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Почти Даром 1 000 - 30 000 ₽ 3-30 дней 1% Базовые условия Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 4 - 17 мин. 8 - 24 мин. 28 мин. Оформить Подробнее \"Деньги сразу\" принимает онлайн заявки даже от лиц с плохой кредитной историей.

OneClickMoney (1,8 / 5) (1,8 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

6 - 60 Ставка, в день

0,76-1% Возраст, лет

18-80 Получение

5 мин. Одобрение

47% Лицензия ЦБ

№651303042002657 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, любой второй документ Регистрация: На территории РФ Идентификация: Банковская карта Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: Юмани, МТС, Почта РФ, карта, Безналичный платеж, интернет-банк Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Начало 500 - 15 000 ₽ 6-30 дней 0,76% Новым заемщикам Нужны деньги 500 - 30 000 ₽ 6-30 дней 0,7% Повторным заемщикам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 13 мин. 12 - 21 мин. 25 мин. Оформить Подробнее Достаточно приятный сервис, отсутствие отказов для большинства заемщиков.

Целевые финансы (1,7 / 5) (1,7 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

7 - 168 Ставка, в день

от 0,65% Возраст, лет

18-75 Получение

11 мин. Одобрение

46% Лицензия ЦБ

№2203045009784 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, второй документ на выбор Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом, фото карты Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Единый 5 000 - 100 000 ₽ до 168 дней 0,65% Стандартные условия МФО Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 6 - 17 мин. 6 - 18 мин. 48 мин. Оформить Подробнее

Доброзайм (1,6 / 5) (1,6 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

4 - 364 Ставка, в день

0-1% Возраст, лет

18-90 Получение

50 мин. Одобрение

45% Лицензия ЦБ

№2110177000192 Условия получения: Документы: Паспорт, фото банковской карты Регистрация: на территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом, e-mail Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: банковский перевод, салон Евросеть, банки-партнеры, Contact, Билайн, электронный кошелек, карта Способы получения: На карту

QIWI Тариф Сумма Срок Ставка Условия Просто Ноль 1 000 - 7 000 ₽ 1-30 дней 0% При первом обращении Социальный 1 000 - 30 000 ₽ 1-36 дней 0,8% При повторном обращении Своим 10 000 - 100 000 ₽ 1-365 дней до 2% Постоянным клиентам и заемщикам с хорошей КИ Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 27 мин. 6 - 21 мин. 37 мин. Оформить Подробнее Удобный сервис, но достаточно много отказов по заявкам. Бесплатным является первый займ на сумму до 10 000 рублей за первые 10 дней пользования.

Kviku (1,5 / 5) (1,5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

60 - 360 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-75 Получение

49 мин. Одобрение

44% Лицензия ЦБ

№651303045003744 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 1 000 - 100 000 ₽ до 360 дней 0% На первый микрозайм Повторный 1 000 - 100 000 ₽ до 360 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 17 - 26 мин. 8 - 18 мин. 36 мин. Оформить Подробнее В течение нескольких минут принимают решение по займу.

MfoBank (1,4 / 5) (1,4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

1 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

21-80 Получение

46 мин. Одобрение

43% Лицензия ЦБ

№2203140009817 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: Банковская карта, QIWI, в отделении банка Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 20 мин. 8 - 25 мин. 37 мин. Оформить Подробнее

Деньги на дом (1,3 / 5) (1,3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

63 - 365 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

22-65 Получение

46 мин. Одобрение

42% Лицензия ЦБ

№2110724000473 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: на территории РФ Идентификация: СМС, скан паспорта Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта Способы получения: На карту

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Выгодный 3 000 - 40 000 ₽ до 63 дней 1% Новым клиентам Алмазный 3 000 - 60 000 ₽ до 63 дней 0,8% Повторным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 24 мин. 7 - 22 мин. 47 мин. Оформить Подробнее Рассматривают заявки с любой КИ.

Финтерра (1,2 / 5) (1,2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

1 - 30 Ставка, в день

0-1% Возраст, лет

18-80 Получение

48 мин. Одобрение

41% Лицензия ЦБ

№651303532002603 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, любой второй документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: кошелек QIWI, салон Связной, Билайн, наличные, карта, Почта РФ, кассы банка Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI Тариф Сумма Срок Ставка Условия Звездный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% Новым клиентам Космический до 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 9 - 22 мин. 12 - 23 мин. 40 мин. Оформить Подробнее Сервис предоставляет особые предложения для проверенных клиентов, когда им срочно нужна финансовая помощь.

Отличные наличные (1,1 / 5) (1,1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 90 000 Срок, дней

5 - 168 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-85 Получение

35 мин. Одобрение

40% Лицензия ЦБ

№651303127002622 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, ИНН или СНИЛС Регистрация: Территория РФ Идентификация: Звонок Кредитный рейтинг: от 410 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: Золотая Корона, почтовый перевод, в офисе, Билайн, мобильный банк, банки-партнеры Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Минимум 1 000 - 30 000 ₽ 10-45 дней 0% На первое обращение в компанию Оптимал 1 000 - 70 000 ₽ 10-168 дней 0,5-1% При повторных обращениях Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 28 мин. 7 - 18 мин. 49 мин. Оформить Подробнее \"Отличные наличные\" предоставляет займы с перечислением на карту. Первый заем выдается без процентов за первые 10 дней пользования, на сумму до 30 000 рублей.

Небус (1 / 5) (1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

7 - 365 Ставка, в день

0,48% - 0,8% Возраст, лет

18-88 Получение

37 мин. Одобрение

39% Лицензия ЦБ

№2203045009891 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: На территории РФ Идентификация: Фото документов Кредитный рейтинг: от 420 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: Картой в личном кабинете, QIWI, по реквизитам Способы получения: На карту

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 7 000 - 100 000 ₽ до 365 дней от 0,48% Базовые условия Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 29 мин. 13 - 22 мин. 41 мин. Оформить Подробнее

Деньга (0,9 / 5) (0,9 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 15 000 Срок, дней

5 - 21 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-80 Получение

50 мин. Одобрение

38% Лицензия ЦБ

№2110178000979 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: на территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: РФ (все города) Способы погашения: пункты обслуживания, терминалы Элекснет, Webmoney, салон Евросеть, почтовый перевод, карта Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стартовый 1 000 - 15 000 ₽ 5-21 дней 0% На первый микрокредит Единый до 15 000 ₽ до 21 дня 1% На последующие микрокредиты Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 17 - 24 мин. 12 - 29 мин. 50 мин. Оформить Подробнее У клиентов есть возможность взять займ на любую карту – дебетовую, кредитную, пенсионную.

Credit7 (0,8 / 5) (0,8 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-80 Получение

36 мин. Одобрение

37% Лицензия ЦБ

№1903475009492 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: На территории РФ Идентификация: Скан-копия Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: Россия (кроме Чеченской республики) Способы погашения: МТС, интернет-банк, кошелек QIWI, салон Евросеть, терминалы QIWI, Юмани Способы получения: На карту

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Начало 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% Стартовые условия Общий до 30 000 ₽ 7-30 дней 1% На общих условия Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 22 мин. 13 - 22 мин. 47 мин. Оформить Подробнее Относительно новая компания Credit7 предлагает отличные условия и высокий процент одобрения. Процент не начисляется за первые 10 дней на сумму до 30 000 рублей.

Creditplus (0,7 / 5) (0,7 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 15 000 Срок, дней

5 - 20 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

22-70 Получение

38 мин. Одобрение

36% Лицензия ЦБ

№651503045006452 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, СНИЛС Регистрация: На территории РФ Идентификация: СМС, карта Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (кроме Чеченской республики) Способы погашения: Билайн, безналичный платеж, терминалы QIWI, мобильный банк, почтовый перевод, Юмани, карта Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Удачный выбор 1 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0% Новым клиентам Специальный выбор 1 000 - 70 000 ₽ 5-90 дней 1% Постоянным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 7 - 25 мин. 15 - 20 мин. 37 мин. Оформить Подробнее МФО принимает решение в течение 2 минут. Новые клиенты получают мини-кредиты под 0%.

Fastmoney (0,6 / 5) (0,6 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

20-80 Получение

47 мин. Одобрение

35% Лицензия ЦБ

№2120278002098 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, фото Кредитный рейтинг: от 390 ГЕО: Россия (все регионы) Способы погашения: пункты обслуживания, Юмани, салон Евросеть, Золотая Корона, карта, Contact Способы получения: На карту

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Нужный 3 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,85% Тариф для всех Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 17 - 26 мин. 12 - 27 мин. 42 мин. Оформить Подробнее Fast Money является достаточно надежным сервисом, который тщательно выбирает кому выдавать займы. Именно поэтому, чтобы быть точно уверенным в возможности получить деньги без отказа, необходимо иметь хороший кредитный рейтинг.

Konga (0,5 / 5) (0,5 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 70 000 Срок, дней

10 - 168 Ставка, в день

0,5-1% Возраст, лет

21-70 Получение

37 мин. Одобрение

34% Лицензия ЦБ

№1603550007495 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, дополнительный документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Фото карты Кредитный рейтинг: от 380 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: салон Связной, кассы банка, Юмани, салон Евросеть, Безналичный платеж, интернет-банк, пункты обслуживания Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стартовый 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0,5% При первом обращении Дубль 2 2 000 - 70 000 ₽ до 180 дней 1% При повторном обращении Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 16 - 30 мин. 15 - 24 мин. 40 мин. Оформить Подробнее Рассмотрение заявки осуществляется в течение 15 минут, деньги моментально переводятся на карту или счет.

Мир Денег (0,4 / 5) (0,4 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

23-75 Получение

37 мин. Одобрение

33% Лицензия ЦБ

№1803140008920 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым, Чеченской республики) Способы погашения: терминалы QIWI, почтовый перевод, Contact, электронный кошелек QIWI, банковский перевод Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия Первый 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% На первый микрозайм Повторный 1 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 1% Повторно обратившимся клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 18 - 25 мин. 16 - 29 мин. 35 мин. Оформить Подробнее

AliZaim (0,3 / 5) (0,3 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 30 Ставка, в день

0,28% - 0,8% Возраст, лет

18-65 Получение

41 мин. Одобрение

32% Лицензия ЦБ

№1703045008650 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: На территории РФ Идентификация: СМС, скан паспорта Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: терминалы QIWI, банкоматы, Contact, почтовый перевод, пункты обслуживания, безналичный платеж, электронный кошелек Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Фундамент 1 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 1% Для всех клиентов Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 15 - 24 мин. 15 - 26 мин. 45 мин. Оформить Подробнее Из-за большого потока клиентов компании, одобрение происходит несколько медленнее, чем вы можете ожидать.

Cash to you (0,2 / 5) (0,2 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

6 - 60 Ставка, в день

0.008 Возраст, лет

18-80 Получение

37 мин. Одобрение

31% Лицензия ЦБ

№1904067009295 Условия получения: Документы: Паспорт РФ Регистрация: На территории РФ Идентификация: СМС, скан-копия Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (кроме респ. Крым) Способы погашения: банкоматы, электронный кошелек QIWI, интернет-банк, Золотая Корона, в офисе, наличные Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Мобильный 500 - 30 000 ₽ 6-60 дней 1% Стандартные Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 17 - 21 мин. 14 - 24 мин. 50 мин. Оформить Подробнее Одобрение и скорость обработки заявок на высоте. Отличный вариант для коротких займов. Организация предлагает бонусную программу постоянным клиентам, при этом бонусами также можно погасить долг.

Займ экспресс (0,1 / 5) (0,1 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 31 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-70 Получение

12 мин. Одобрение

30% Лицензия ЦБ

№2110177000440 Условия получения: Документы: Паспорт гражданина РФ, СНИЛС Регистрация: Территория РФ Идентификация: Карта Кредитный рейтинг: от 380 ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: безналичный платеж, пункты обслуживания, Webmoney, Contact, кошелек QIWI, электронный кошелек, терминалы Элекснет Способы получения: На карту

Contact Тариф Сумма Срок Ставка Условия Экспресс 2 000 - 30 000 ₽ до 30 дней 0% При первом обращении Максимус 2 000 - 70 000 ₽ до 30 дней 1% При повторном обращении Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 5 - 15 мин. 17 - 25 мин. 45 мин. Оформить Подробнее Компания предлагает Cashback до 5% от суммы займа при своевременном погашении.

Финмолл (0 / 5) (0 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 100 000 Срок, дней

365 - 365 Ставка, в день

от 0,46% Возраст, лет

18-70 Получение

46 мин. Одобрение

29% Лицензия ЦБ

№651403550005541 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, дополнительный документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, e-mail Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: РФ (все города) Способы погашения: салон Связной, мобильный банк, карта, Юмани, наличные, терминалы Элекснет Способы получения: На карту

QIWI

Банковский счёт

Золотая корона Тариф Сумма Срок Ставка Условия Лайт 3 000 - 15 000 ₽ 3-30 дней 0,5% до 15 000 на короткий срок Мидл 20 000 - 47 000 ₽ 3-365 дней 0,5-1% до 47 000 на срок до года Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 17 - 26 мин. 12 - 27 мин. 45 мин. Оформить Подробнее Для подачи заявок не нужно предоставлять фото, подвергаться проверкам и принимать множество звонков.

Fanmoney (0 / 5) (0 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

3 - 120 Ставка, в день

до 1% Возраст, лет

18-85 Получение

45 мин. Одобрение

28% Лицензия ЦБ

№220177001838 Условия получения: Документы: Паспорт, любой второй документ Регистрация: Территория РФ Идентификация: СМС, звонок Кредитный рейтинг: 400 и выше ГЕО: РФ (кроме Чеченской республики) Способы погашения: салон Связной, безналичный платеж, кошелек QIWI, Contact, банковский перевод, пункты обслуживания, банки-партнеры Способы получения: На карту Тариф Сумма Срок Ставка Условия У старта 5 000 - 15 000 ₽ 5-30 дней 0% Новым клиентам Флешбэк 5 000 - 30 000 ₽ 5-180 дней 1% Повторным клиентам Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 12 - 29 мин. 12 - 25 мин. 44 мин. Оформить Подробнее Молодая компания. Большой процент отказов, требовательная проверка кредитной истории.

BelkaCredit (0 / 5) (0 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

7 - 30 Ставка, в день

от 0% Возраст, лет

18-75 Получение

39 мин. Одобрение

27% Лицензия ЦБ

№001603465007766 Условия получения: Документы: Паспорт РФ, любой второй документ Регистрация: На территории РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: от 400 ГЕО: РФ (все регионы) Способы погашения: терминалы Элекснет, в офисе, Юмани, Безналичный платеж, электронный кошелек QIWI Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стартовый 1 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 0% Для новых заемщиков Базовый 1 000 - 30 000 ₽ 7-30 дней 1% При повторных займах Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 22 мин. 18 - 30 мин. 41 мин. Оформить Подробнее BelkaCredit - ответственный прямой кредитор с хорошей репутацией. Минимальная переплата делает продукт оптимальным вариантом во многих ситуациях. Процент не начисляется за первые 10 дней.

ЖелДорЗайм (0 / 5) (0 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 50 000 Срок, дней

60 - 150 Ставка, в день

от 0,74% Возраст, лет

18-65 Получение

15 мин. Одобрение

26% Лицензия ЦБ

№651503045006521 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: Россия (все города) Способы погашения: банкоматы, терминалы Элекснет, МТС, банковский перевод Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт

Золотая корона

Наличные Тариф Сумма Срок Ставка Условия Базовый тариф 10 000 - 50 000 ₽ до 5 месяцев 0,45% Совершеннолетним гражданам РФ Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 5 - 15 мин. 17 - 22 мин. 46 мин. Оформить Подробнее Для получения займа понадобятся данные паспорта, информация о трудоустройстве, контактные данные, прочая дополнительная информация.

Касса взаимопомощи (0 / 5) (0 / 5) Отзывы о компании Оформить Подробнее Инфо

Условия

Тарифы

Показатели Сумма, руб

до 30 000 Срок, дней

5 - 35 Ставка, в день

от 0.4% Возраст, лет

18-85 Получение

50 мин. Одобрение

25% Лицензия ЦБ

№651503029006503 Условия получения: Документы: Паспорт, ИНН Регистрация: Территория РФ Идентификация: Селфи с паспортом Кредитный рейтинг: 400 ГЕО: Россия (кроме респ. Крым) Способы погашения: банкоматы, терминалы \\\"Элекснет\\\", МТС, банковский перевод Способы получения: На карту

ЮMoney

QIWI

Contact

Банковский счёт Тариф Сумма Срок Ставка Условия Стандартный до 10 000 ₽ 31-35 дней 1% Для первого займа Стандартный до 30 000 ₽ 31-35 дней 1% Для повторного займа Пенсионный до 10 000 ₽ 31-35 дней 0,7% Для первого займа пенсионерам Пенсионный до 30 000 ₽ 31-35 дней 0,7% Для повторного займа пенсионерам Новый заемщик до 10 000 ₽ 32 дня 0,4% - первые 10 дней,

1% - с 11 дня Для новых заемщиков Новый заемщик пенсионный до 10 000 ₽ 32 дня 0,4% - первые 10 дней,

0,7% - с 11 дня Для новых заемщиков пенсионеров Неделя даром до 10 000 ₽ 31-35 дней с 1 по 21 день - 1%

с 22 по 28 день - 0%

с 29 дня -1 % в день. Займ с беспроцентноной неделей День рождения до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%

с 11 дня 1% Займ на День Рождения День рождения пенсионный до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%

с 11 дня 0,7% Займ на День Рождения пенсионера Приведи друга до 30 000 ₽ 32 дня с 1 по 10 - 0,4%

с 11 дня 1% Займ за привлеченного друга Показатели компании, основанные на наших тестах. Удобство оформления Качество обслуживания Служба поддержки Заполнение анкеты Рассмотрение заявки Ответ поддержки 13 - 24 мин. 16 - 20 мин. 40 мин. Оформить Подробнее «Касса Взаимопомощи» - это объединенный проект 4-х МКК, предложения которых не конкурируют, а выгодно добавляют друг друга!